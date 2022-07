Murió en accidente un ingeniero africano miembro de conocida familia entrerriana – Policiales

Frank Dachary, a young agronomist who resided in Concordia, died when his truck Toyota Hilux collided with a truck that was transporting dairy products at 5:30 p.m. this Saturday, on provincial route 70 between Humboldt and Esperanza, province of Santa Fe. The victim returned from Esperanza, where she had attended a celebration for the graduation of a friend.

Las circunstances del sinister son materia de investigation y peritajes. Tras el choque, se desplegó un amplio operativo con policías, bomberos, servicios de emergencyna y se realized un corte de ruta, con desvíos a la altura de la Ruta Provincial 6.

From Africa to Concordia

The young man was born in Malawi, in the southeast of Africa: he was the son of a Concordian doctor who visited the most inhospitable places on the planet with the organization “Médicos Sin Fronteras”. Viajó durante toda su infancia junto a su hermano acompanando a sus padres.

Concordia was his definitive home and a year ago it became the chosen point every time he returned from his travels. “Mi papá fue un héro desconocido, trató de hacer el bien a los demás y era feliz con pocas cosas”, slipped Frank lleno de emoción y orgullo, en una interview que le realized en portal de la localidad entrerriana en 2014.

Recordando su historia, viajes, estudio, anécdotas, Frank Dachary contó más detalles sobre su vida en aquella nota. “La verdad no me acuerdo mucho sobre la vida en Malawi dado a que nací y estuve unos meses viviendo there”.

El Dr. Maximiliano Dachary, trabajaba en la ONG de Médicos Sin Fronteras, quienes actuán en zonas mucho riesgo, principalamente en países de Africa. Por contrato, debía cumplir un ciclo en misión y volvía para encontrarse con su familia, así fue desarrollando y entregando todo lo que sabía por la salud de sus semejantes. Dachary recorrió el mundo accompanied by his children.

This doctor was also the brother of Alejandro Dachary, who lost his life in the Malvinas in 1982 and was buried by his own brother Sergio, an ex-combatant in the same cemetery in Darwin. Hasta ahí detalles de una familia poco conventional y comprometida con la patria y el bien social.

Maximiliano en uno de sus trabajos solidarios por el mundo, se enamoró en Malawi. From there, dos hijos con la historia del África a flor de piel.

Asumió el desafío en cargos de relevancia en la Cruz Roja Internacional y como Médico sin Fronteras. Supo de hambrunas, conflictos armedos, choques étnicos, despazamentos forzados, saqueos, massacres, guerras, terremotos, todo el abanico de los desastres. Estuvo en Malawi, Mozambique, Sudan, Nicaragua, Colombia, México, Haiti and otros destinos que por ahora ignoramos.

Cursaba una capacitación en París cuando su compañera died in an accident. Los niños, Frank (malauí) y Fernando (entrerriano), tras perder a su mamá, hallaron cobijo en Concordia, junto a su abuela.

Un tiempo después su papá began to work in the Red Cross and the Dachary family resumed the trip around the world.

Frank recalled in that note that “cuanto tenía 12 años nos tocó una misión en Nicaragua donde conocimos a mi actual madre”, luego ella commenzo a viajar con la familia.

Unos años después, con su hermano volvieron a vivir otro año más con su abuela en Concordia ya que su papá debió ir a una misión en Sudan.

Finalmente tomaron la decisión de instalarse en la capital national del citrus. “Nos gustaba mucho, estábamos familiarizados con la ciudad, tenemos familiares y mi papá creció en Concordia”, añadía el joven Dachary.

La ultima mission emprendida por su father fue para Naciones Unidas cuando Frank tenía 18 años, el Dr. Maximiliano Dachary was in Haiti and he was with his brother in the Dominican Republic.

His father fell in 2011. His brother Fernando lives in Buenos Aires and is a musician, known by his artistic name “MALAUI”.

Hace un par de años que Dachary vivía en Pilar, donde trabajaba como Ingeniero Agronomo para una empresa agropecuaria. Los restos de Frank están siendo velados en sala de jubilados de Pilar y receiparan sepultura mañana en el cementerio local. (Info Mercury)