Murió el empleado de McDonald’s al que le dispararon por unas papas fritas frías

Tiroteo en un McDonald’s de Brooklyn

An employee of a McDonald’s restaurant in Brooklyn, New York, died this Friday, después de que un hombre le disparara el pasado lunes durante una disputa por unas papas fritas fríassegún informaron las authorities.

Matthew Webbde 23 años, was shot in the neck by Michael Morgan, de 20 años, que había sido acusado de intento de asesinato y possesion de armas en un caso que ahora pasará tratarse como un homicidesegun dijo la Policía a los medios.

La disputa que terminó siendo mortal tuvo lugar el lunes, cuando la madre de Morgan, que había encarga comida en el establismo, fue a quejarse de que sus papas estaban frías ante los empleados mientras hacía una videollamada con su hijo.

Morgan supuestamente vio que los empleados se reían de su madre y acudió al McDonald’sdonde se puso a disquartar con Webb y la riña escaló hasta el punto de trasladarse a las puertas del restaurante, recogió el diario local The New York Post.

File image of the logo of a McDonald’s restaurant in Queens, New York (REUTERS/Andrew Kelly)

Ya en la calle, Morgan attacked Webb in the face and then shot him in the necklo que dejó al joven en estado de muerte cerebral, según transmitieron las authorities.

Se espera que el aggressor, que tenía un criminal history with more than a decade of arrests, accused of homicidecomo anticiparon el jueves los fiscales a un juez even antes del deathecimiento de Webb.

The aggressor was a car known to the police department of New York, given that he had been detained in various occasions for different crimes.a diferencia de la víctima, que la policía jamás había tratado con él.

La historia no termina ahí, ya que Morgan confessed to the Police a murder without resolution and was charged with the death of a 28-year-old man who took place in 2020 in the area of ​​the restaurant.de acuerdo con el canal ABC7.

Photo from archive. Unas papas fritas de McDonald’s (REUTERS/Shannon Stapleton)

Also, his companion of 18 years is detained by “Possessión de Armas de Fuego”.

En los ultimos meses ha habido otros cases of violence against employees of the fast food chain in New York: Un apuñalamiento por parte de un cliente el pasado Mayo y un asesinado durante un armedo robo en enero, both en el barrio de Harlem.

With more than 400 million guns in the hands of the population in the United States, 120 weapons per 100 people, according to the ONG Small Arms Survey, the proliferation of firearms in large cities in the United States is a scourge.

More than 45,000 people lost their lives in 2020 by firearms.

(With information from EFE, AFP)

