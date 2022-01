The photo was taken by Franranois-Suizo René Robert Murió on the 84th anniversary of his death in Paris., tras pass toda noche tirado por una caída. With the latest information on European Medicine, Passion New Horses is one of the most sought after and emerging services.

Seigen dijo su amigo y periodista Michel Mompontet a la emisora ​​de radio France Info, el desso se produjo la noche entre el 18 y el 19 de enero, cuondo el artista salió a pasear cerca de la Centrica Plaza de la Capital francesa de la Capital francesa.

In your comparison, there is Robert “This solo, en suelo, conscientious, al menos durante las prime cinco o seis horas en uno de los barrios más concuridos par par sins sin nadie viero courtesy intervene. No more haber muerto “.

En Dialogue with medio europeo RTL, Fabienne, la mujer que lo ayudó, precisely llamó a emergencias apanas vio al hombre, pero era demasiado tarde. Y dijo que no le sorprende que haya pasado. “Acá, hasta te puden atacar y nadie va a moverse. Nadie is on a nadie ayudando”, Se lamentó.

“Assessinado por la indiferencia“Conclude luego el periodista en sus redes sociales.

A photograph or photo of your retro in the face of flamenco

Robert nació en 1936 en Friburgo, Suiza, and empezó su Carrera en el mimbito de la publication ya modahas the fastest way to get your retro in the face of flamenco.

In a public domain firm Mompontet, the periodist manifests itself as the immeasurable “blank and negro, inspirations and esplindidas, occupan desh hays 50 pics of one posici in honor of the great libraries in the history of the biography.

Robert publicly published his books: Flamenco (1993), La Râge et la Grace (2001) and Flamenco attitudes (2003).. The azo pasado decidi took a thousand miles of photos in the Biblioteca Nacional Francesa in Paris. En archive of these archives of retros de los artists for los photography.