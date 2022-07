Montevideo: explotó un edificio y hay al menos 8 heridos | En Punta Carretas

Al menos ocho personas results heridas, tres de ellas de gravity, como consequencia de una Explosion ocurrida este viernes por la mañana en un edificio de Villa Biarritz, cerca del exclusivo distrito de Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay.

En el lugar trabajan bomberos, efectivos policiales y personnel de emergencias medicasquienes People who were found in the building were evacuated y en los alrededores.

Según el parte from Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, hasta el momento hay ocho hiridos. Tres de ellos fueron Derivatives a distinct centros de salud de la zone y otros cinco fueron asistidos en el lugar.

El Director del Sistema del Atención Médica de Emergencia (SAME), José Antonio Rogríguez, confirmed to GO Noticias that “son ocho los heridos” y agregó que “Toda la gente que tenía que ser asistida ya lo fue”.

Una de las tres personas con huridas graves presenta una Intoxication of carbon monoxideque le generó compromiso en las vías respiratoryas, mientras que las otras dos sufrieron quemaduras de diversa gravedad.

Todo pasó esta mañana, alrededor de las 9.00, en un edificio located in the streets Leyenda Patria e Hidalgos, en Villa Biarritz, close to the exclusive district of Punta Carretas, Montevideo.

Según se informó, los mayores daños se produjeron en el segundo y tercer piso del inmueble, en este ultimo piso además se registró un incendio.

El dramatico testimonio de un vecino: “Se escuchó un estruendo impresso”

Alejandro, un vecino del edificio que explotó This morning in Montevideo, he told the newspaper El País how it was the moment of the explosion. “Se escuchó un estruendo impressive, vidrios arriba, marcos que se te caen”relató el hombre, quien resultó hurto con un corte en la cabeza.

El vecino cuenta que cuando el edificio explotó estaba en su casa “armándose un mate” y se escuchó un “estruendo impresso” y luego varios objetos se viniveron abajo. “No se entendía nada, quedé mareado”agregó.

“Yo me pude evacuar, había escombros y agua en algunos pisos. Ascensores con las puertas para adentro y por eso era difícil pasar, pero fui ayudando a mis vecinos y fui bajando”he added.

Sobre las possibiles causas de lo ocurrido, el hombre está que hacía varios días en el edificio sentian un “olor raro” que “puede ser” que fuera gas.

Las causas de la explosion

Si bien en medios Uruguayos circuló la version de que la explosion pudo haber sido provocada por una Calderatodavía los Specialists and authorities did not inform with exactitude what happened.

El Minister of the Interior de Uruguay, Luis Alberto Heberfue al lugar de la explosion y habló brevemente con los medios. “Es un desastre. Fue en un tercer piso, no sabemos el motivo”asserted.

Las authorities signaled that if there are important structural damages in the building, descartaron que corra riesgo de derrumbe. De todos modos, le pidieron a la población que no se acerque a la zona because there are still glasses and other objects that could implicate danger. “En la periferia por la otra cuadra hay vidrios rotos, así que esta zona primaria es la zona roja de trabajo Le recomendamos a la gente que no circule”dijo el director de SAME.