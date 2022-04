Martin Guzmán recalls boicotier in Russia in the G20: one of the participants who abandoned the EEUU, Canadian and English

Janet Yellen, Jerome Powell and Christine Lagarde, entre otros, lugo de retirarse de la reunión

Desde Washington, EEUU – The Ministro of Economic Argentino Martin Guzmán, There are no reviews yet, would you like to know more about Reino Unido, Estados Unidos and Canadian? Los represents esos pauses abandoning a plenario del G20 cu hablaron ministros rusos, in repudio a la invoice in Ukrania.

“No fue, se mantuvo en su sitio”, confirms fuentes oficiales and Infobae about the ministro Guzmán. Ayer, economically inform the ministro with distant bilaterals, no activation on G20. El ministro is present in the panel: no habló y qued a escuchar a su par ruso Anton Siluanov. Economy is the active activation of the ministro in the lower anterior panel of the “Una conversion around the mercados emergentes of the G20”.

Desde Hacienda aseguraron is not a futuristic formal or queue program now. Destacan, además, you are in the Los Pís emergentes of the G20 with the ausentól recinto, inclido Brasil, ni tampoco los ministros de naciones centers, como Alemania, Suzai and japón. “You can not see the posts with the posts. These posts are in Naciones Unidas, don’s Argentina Express post. Donde corresponds ”, destacaron.

Guzmán and Siluanov in an encuentro fines October 2021

The noticia confirms the finance minister of Russia, Chrystia Freeland. “Las democracias del mundo no quedarán brazos cruzados ante la continua agri yin los cr deme de guerra de Russia. Hoy, Canadian and various socio-democrats abandon the plenorio del G20 or Russia intent to intervene ”, tuiteó agregó que el país que preside Vladimir Putin “No dibería participant ni ser inclida en esta reuniones”.

This post is a photo of acompoado in la ve se ve a Freeland junto la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen; el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y la titular del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, entre otros. Todos abandoned el plenario cuando habló, manera virtual, Siluanov. Freeland is a very active country in the United States of America.

If you are new to Reuters, lok functionios Ukranians present tambien abandonor la reuniin, segun a fuente familiar with the theme.

Una photo archive of Siluanov in the G20 in Roma, on October (REUTERS / Guglielmo Mangiapane // File Photo)

“Junto con nostros aliados, Estados Unidos and Canadá, los representatives del Rino Unido abandon reunion G20 mintras hablaban los delegados rusos”, dino un vocero de Rino Unido. “Seguiremos trajajando con nuestros aliados con conner la guerra de Rucia contra Ukrania en los terminos mi energicos, e impulsaremos un coordinación international mus fuerte para castigar a rusia.”

The worst case scenario is the president of Banco Central Europe, Christine Lagardeinstó al functionary ruso, the vice administrator of Finanzas Timur Maksimov, transmit a Moscú un menaseje claro: poner fin a la guerra en Ukrania, dijo una las fuentes. The titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, The newest and most advanced functionality is the return of the G20 G20.

Antes del Ginzo del G20, Yellen ha ha ha dicho in Indonesia, where the presidencia del G20, which habroa “negocios de manera normal” para rusia in economics mundial dada su invasinia.

Los Ministros de Finanzas and los gobernadores de los bancos centers in the G20 in the context of the semestral conferencia semeral that Fondo Monetario Internacional and the Banco Mundial. Los temas principales del encuentro son la guerra en Ukrania, la seguridad alimentaria y la recuperación de la pandemia del coronavirus.

Hoy Guzmán tiene presents reunions privacy vinculadas al mundo empresarial, one of the Cámara de Comrcio de EEUU y otra en el Atlantic Council, donde expondrá sobre la e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Guzmán is one bilateral con el ministro de finfazas de Sudáfrica, Enoch Godongwana who realizes ayer

Ayer se reuni with con Secretario General de la Organizaciin para la Cooperación y el desarrollo Economics (OCDE), Mathias Cormann; with the Economy and Vice President of Gobierno de España, Nadia Calviño; with the Director General of Tesoro de Francia, Emmanuel Moulin. In the final, Guzmán concludes that the day of activism in Washington with an encephalo bilateral with the Ministro de Finanzas de Sudofrica, Enoch Godongwana.

SEGUIR LEYENDO: