Lula’s advantage over Bolsonaro is reduced to a single digit in the presidential race

BRASILIA.– La vantagea del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva sobre el presidente Jair Bolsonaro se redujo a 7 puntos percentageles de cara a las elecciones de octubre, según un nuevo sondeo publicado hoy.

The leader of the Workers’ Party (PT) has the support of 41% of voters compared to 34% of his extreme right-wing opponent.compared to 44% and 31%, respectively, last month, said the BTG/FSB poll.

La vantagea de Lula descended constantly to 7 points, compared to 13 last month and 14 in May.según el sondeo.

Other surveys show that Lula’s strong advantage is reducible, but remains in two digits: Datafolha estimates that Lula ahead of Bolsonaro by 18 points y una encuesta de Genial/Quaest la semana pasada dijo que The difference fell to 12 points from 14 points.

Lula will win a second term against Bolsonaro by 51% to 39% if the vote is todayuna vantagea de 12 puntos que se ha reducido desde los 18 puntos del mes pasado, dijo la encuesta de BTG/FSB.

Bolsonaro has increased social spendingcon el pago de mayores estipendios mensuales a las familias de bajos ingresos a partir del martes, y ha trabajado para reducir los costos de los combustibles que han disparado la inflation, la principal queja de los tantes.

Sus cifras negativas han bajado y un 44% de los encuestados considera su gobierno como malo o terrible, frente al 50% de principios de Junewhile 53% said they would never vote for him, compared to 59% in June, according to the new poll. The index of rejection of Lula has slightly increased, up to 45% of the votersaccording to the survey.

El sondeo de la encuestadora FSB, encarga por el banco de inversiones BTG Pactual, encuestó a 2000 personas entre el 5 y el 7 de Augusto y tiene un margen de error de dos puntos percentageals hacia arriba o hacia abajo.

Agency Reuters