Luis Lacalle Pou adelantó that Uruguay and China will initiate conversations to reach a Treaty of Free Trade

Uruguay and China will initiate talks in the next few days to sign a Free Trade Agreement (TLC). luego de que finalizara de manera “positiva” el estudio de factibilidad que estaban haciendo both nations.

This was indicated this Wednesday by the president of Uruguay, Luis Lacalle Pou, during a rueda de prensa held in the Torre Ejecutiva de Montevideo, where he also highlighted the position of “opening to the world” that the South American country has.

“Ustedes bien saben que since que asumió este Gobierno, a pesar de la pandemia, hemos tenido una política de relaciones exteriores de vinculación con el mundo con vocation netamente aperturista”, expresó el mandaterio.

It was also highlighted that the agreement reached is “beneficios for both countries” and that in the next few days the teams of the Uruguayan Government will contact their Chinese counterparts to initiate talks for the TLC.

“Los acuerdos suponen prosperity, opportunities y trabajo. Our development since the beginning of the government is to sell, to sell products, the raw material, the industrialization and the technology of our country”, stressed Lacalle Pou.

El presidente había hecho public en septiembre de 2021 que Uruguay y China pretentían avanzar en un agreement de estas caracteristicspese a la postura del Mercado Común del Sur (Mercosur) de no permitir que los países negocien acuerdoes por fuera del bloque.

Consultado hoy sobre esto, Lacalle Pou dijo que el ministero de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, ya se comunicó con los chancelleres o con los embajadores acreditados de Argentina, Brasil y Paraguay.

“En cada cumbre del Mercosur y en cada instancia que hemos tenido reaffirmamos la vocation aperturista uruguaya. Esto no contraviene ni es opuesto a la pertenencia al bloque”, emphasized the president.

De acuerdo con esto, agregó: “Desde nuestro point de vista y con las norms internacionales vigente en el Mercosur, estamos habilitados para avanzar. Siempre dijimos también que no queremos avanzar solos, todos sabemos el peso que tiene el Mercosur en dimensión demográfica y económica para avanzar en conjunto. Lo que no estaba disposado a hacer Uruguay era quedarse quieto”.

Likewise, he said that on this day he communicated the news to the leaders of all the parties that make up the government coalition and also to those of the opposition political forces.

En mayo, Lacalle Pou dijo that Uruguay tiene que romper con el “corset” del proteccionismo del Mercosur y advirtió a sus partners que, si no lo acompañan, “con gusto” los Uruguayos will go “solos”although he pointed out that no es un “enamorado” de los tratados de libre comercio.

“Lo que le decimos a la Argentina, lo que le decimos a Brasil es ‘entemendes que a veces tienen cierto proteccionismo’, somos la quinta región más proteccionista del mundo, but Uruguay tiene que romper con ese corset”, said Lacalle Pou in a telematic interview in the cycle of Democracy and Development, in Buenos Aires.

El presidente Uruguay destacó que Uruguay necesita “abrirse al mundo”, por lo que advirtió: “Si se quiere acompañar se acompañar, si no, con gusto vamos solos y no vamos a violentar el Mercosur, al cual pertenemos y complimimos todas las norms” .

Se expresó así tras indicar que su país “ha sido muy respetuoso del derecho internacional” and que entiende que el derecho internacional vigente en el Mercosur habilita a Uruguay “a avanzar en la flexibilización”.

“The Uruguayan, conscious of his demography and gross product, when he sells to the world, he will be fine. Queremos ciudadanos prósperos, si nos abren el mundo vamos a andar bien”, dijo Lacalle Pou.

