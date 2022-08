Los Vaca Narvaja: los familiares del exjefe de Montoneros que tienen altos cargos en el Estado

La reappearance de Fernando Vaca Narvaja, quien reivindicó la Contraofensiva de los Montoneros, volvoí a poner en el centro de la escena a un appelido con history política que todavía perdura en la orbita del Estado. Con lazos sanguines includios, son varios los familiares del exjefe montonero que permainan en la función pública.

El histórico líder montonero fue precandidato en 2019 a intendente de Bariloche by the party vecinalista Unión por el Movimiento Popular (UMP), a front that backed the presidential formula of Alberto Fernández y Cristina Kirchner. His launch video ended with the word “Sincerely”, the name of the book of the vice president, as well as the souvenirs he delivered written with the same typography and colors of the publication. Pese al despliegue, a casi un mes decided to lower his candidacy for the “united” of the opposition for aquel entonces. Fernando no ocupa un cargo público, pero sus familiares sí.

Sabino Vaca Narvaja junto al presidente Alberto Fernández

Sabino Vaca Narvaja fue el elegido como embajador en China, un área considerada clave por el kirchnerismo. El “chinólogo”as he defined Fernández, no only was he protagonist during the pandemic for the management of vaccines against the coronavirus originating from that country, he also received the President during his Asian tour in which he sold several commercial agreements.

El politólogo, de 45 años, no es diplomático de career, como su tío Enrique, current ambassador in Peru, pero cuenta con una ample experiencia en la gestion publica que include los pasillos del The Senate, the Chamber of Deputies and the Chancellor. Durante su paso por la Cámara alta (2011 a 2015), cuando era presidido por Amado Boudou, fue director general de Relaciones Internacionales, una línea que crearon en aquella gestión y aún persiste. Then, with the change of presidency, he was advisor of the bloc of the Front for Victoria until now the vice president turned to give him the position of director before his trip to the Asian country.

En la Chamber of Deputies fue jefe de despacho del entonces deputado nacional Remo Carlottohijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. He also worked in the Ministry of the Interior when Luis Ilarregui –actual ambassador in Cuba– era secretario. En la Kancillería He served as an advisor in 2005.

Su hermano, que hoy anda por la Casa Rosada, también tuvo su paso por la Cámara baja como asesor cuando el ahora Exminister of agriculture Julián Domínguez, la presidió. De allí venía Camilo Vaca Narvaja antes de su paso al Ejecutivo. En 2020 fue designated mediate el decreto 416/2020 como director de la subsecretaría de Gestión Institucional, bajo la orbita de la secretaría General de la Presidencia, a chargeo de Julio Vitobello.

Además de ser la referente política de toda la family, Camilo tiene un víncul familiar con la vicepresidenta. Fue pareja de su hija Florence Kirchner, con quien tuvo a su hija Helena. El noviazgo se conoció a middad de 2014 cuando el socioólogo y docente en la Universidad Nacional de Lanús militaba en La Campora y trabajaba como asesor Domínguez. Sin embargo, también se lo ha visto con el presidente Alberto Fernández.

Su tía, hermana de Fernando, Patricia Vaca Narvaja, consiguió una banca en la Cámara baja. Fue deputada nacional por Córdoba de 2005 a 2009. Antes encabezó la subsecretaría de la Defensa al Consumidor bajo el gobierno de Néstor Kichner. In addition, he was ambassador to Mexico during the administration of Cristina Fernández. In 2019, just three days after Alberto Fernández came to the presidency, he was designated as Subdirector of Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Como ya fue menção, el tío de Camilo y Sabino y hermano de Fernando, Enrique Luis Vaca Narvaja, es diplomático de career y cosecha un perfil bajo. Hello, es embajador en Perú pero también trabajó en Paraguay, Brasil, Guatemala, y Ecuador since que se egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).