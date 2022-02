HONG-KONG.- Parecen imigens tomadas al inicio de pandemia del Covid-19, per no no son. Decades pacientes mayores tiritan de frío a pesar de estar arropados con frazadas y mantas tirmicas en camas instaladas frente al hospital in uno de los lugares mis pobras de Hong Kongen donde el sistema sanitario, kasi en jaque, intenta combatir con los searsos que tiene, a new oleada de coronavirusdebito a la oleada de la variante amicron.

TOPSHOT – Las individuals yacen in camas de hospital con temperaturas que bajan durante la noche fuera del Centro Medico Caritas in Hong Kong on 16th February 2022, mintras los hospitales se abruman con la ciudad quoru 19 korav koravir la fecha. (Photo by Peter PARKS / AFP) PETER PARKS – AFP

Hong Kong enfrenta por estos das el el por brote de coronavirus que hayan experimentado desde el inicio de la pandemiay los hospitales, por la alta demanda, This is the saturation of the board. Es por ello que han debido instalar inclus camas afura de los establecimientos. In Hecho, el lunes pasado, the Hospital Caritas Medical Center distrito Sham Shui Po empezó instaler carpas de aislamiento en el exterior.

The most popular mitochondrial antidote in Hong Kong is “modo de guerra”.

Antes de brote de Covid-19, los contagiran eran tratados en salas aislamiento especiales for pacientes with coronavirus, which means your contacts estrochos debín servirodos as courientena. Ante la contingencia, las carpas installed afuera del hospital establish hechas for a solo person, per desde este myrcoles, and han atiborrado de familia completas.

Pacientes in camillas de hospital mientras esperan en zona de espera ante el Centro Medico Caritas in Hong Kong, el mirocoles 16 February 2022. Había indicios visibles that the new OLA de COVID establishes soprefasando in new hoshelly in hosbooks in hosbooks in hos. y carpas atendidos por personal medico fuera del hospital de Caritas. (AP Photo by Vincent Yu)

This variant is icmicron or dado respiro in Hong Kong. Derribó su ambiciosa estrategia contra el Covid-19, and find a new plan to pre-order a new one of the latest contacts. He hecho este Myrcoles is a registry of 4285 new contacts, with a total value of 7.5 million.. Hoy fueron 6116, a cifra rcord in pandemia,. Antes de este brote, so se habayan detect a total, a poco mis of 12.000 casos.

In Lluvia, los residents hacen file to search for a temporary temporal pruebas coronavirus in Hong Kong on the 17th of February 2022. Hong Kong reports the jueves 6116 new infections infected with coronavirus, hospice 90% of the capacity of the ciudad alcanzaron is in the capacitance and las instability of the parenthesis function. en lmite, dijeron las autoridades. (AP Photo / Kin Cheung) Kin Cheung – AP

“Algonos mis colegas dicen que estamos en modo de guerra”, comment by David Chan, an enformero de emergencia in Caritas, which tambiin preside la Allianza de Empleados de Autoridad de Hospitales de Hong Kong. “Nos precaution which las pacientes em emoren con los days”, dijo a AFP, mientras selaalaba que all your preconceptions are the pronoun de lluvia that amenaza por estos das a la ciudad; Find out more about your Pacientes in La Cal.

Los hospitals in Hong Kong, en “modo de guerra” por el Covid-19

Como China, Hong Kong is one of the few estrogen strategies in Cero Covid, which logs results in a timeline prolonged, perhaps aislados your restoints del mundo. Por ahora los expertos tienen alarmantes proyecciones: In marzo se podrín alcanzar hasta lo 28,000 casos diariossindo los ancianos los más vulnerables, which que sido la población más reticente a las vacunas. Solo 43% of people 70 or 79 ayos and 26% of 80 ayos in hanimizado.

Gente esperando for hackerse probebas coronavirus in a central probebas in Hong Kong, el lunes 7 February 2022. (AP Photo / Vincent Yu)

El gobierno la semana pasada dijo a los ciodadanos que quinenes tenan sontomas podan aislarse en sus hogares, pero ya para This is Myrcoles, which has 12.000 people around the world The contents of Covid-19 are contiguous.

“It’s your dollar that he’s going to have to deal with, and he’s going to have to deal with it as a matter of fact”, admit Chan, admit ita crisis supera a la que enfrentaron al inicio de la pandemia. “Dos aos aos despuos, esperibamos que la Hospitales tuviera mejores planes, pero result kos los tiene”, reclamó.

Pacientes in hospital colocada in one zone espera ante el Centro Medico Caritas in Hong Kong, el mirocoles 16 February 2022. (AP Photo Vincent Yu)

Por ahora el gobierno install clinicas temporals for assistir a los pacientesmind plane in the construct of one hospital de campaña. También podrín utilizer has more than 3.000 apartments for desktops.

En el estacionamiento de Caritas, siguen llegando people que necesitan de asistencia medica. Una madre preocupada, toma a su niña de dos aoos mientras esperan afuera, en el frío. de que su hija tiene fiebre. Per no salió como esperaba, comment. “No tienen salas available, as que nos toca volver a kasa”, lamentó Chau.

Una familia hace file haseseza coronavirus in a central center of Pruebas temporal in Hong Kong, on 17th February 2022. Hong Kong reported 6.116 new infections due to coronavirus, which is 90% of the best hospitality in the 90s. Your capacitance and the instability of the parentheses are at your limit, the driver’s license. (AP Photo / Kin Cheung) Kin Cheung – AP

La jefa del gobierno local, Carrie Lam, descartó el martes un confinamiento total en la ciadad, aunque ayer, diarios controlad por pekin public uni orden del president Xi Jinping para que Hong Kong’s “todas las medisas necesarias” for controlling el brotewhich has a lot of hospitable al board boards.

Agencia AFP