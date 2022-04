Los desafos for Macron, the “president de los ricos” | Opinion

Desde París

Democracia, politics social, fracturas entre mui ricos y muy pobres, ecología And one of the new configurations of industrial industrial units is entity tantos, los desafos que esperan a Emmanuel Macron in lox proximos cinco aos. The apatia or the fragilidad democratica preceded the mucho las dos elecciones de Macron. La abstencin viene de lejos y es el syntoma de un malestar que se accentu durante su primer mandato en el curso del cual el ejercicio vertical del poder, cierto menosprecio por la Asamblea, los syndicatos and las asociaciones Dioron impresses that you are about to import the message to goberner. Tambiin, los golpes de communicación suplantaron muchas veces la autonica concertación democracia yo accinón politics.

Hubo, an esos cinco prime aos, an evidenti emporbicimiento in the practical democratica del cual Marine Le Pen sacó mucho provecho. The configuration of los franceses ante la politics is one of las grandes dodas that macronismo tiene with sociedad si busca realiste desactivar pujanza de la ultraderecha.

El Marion Le Pen in apoyó muchísimo en las cuestiones sociales. Pareción, a lo largo de la campaña, la Innica que ocupaba del poder adquisitivo y del Sufrimiento social. The temptica será esto ao tanto más decisiva cuonto que la guerra en Ukrania ha provocado el aumento del precio de los suministros energiticos y una ola inflacionaria Considerable is the prime value of the products of the day, des el el pan hasta las pastas.

Macron todavía lleva colgada la etiqueta de “President de los ricos”. Atonar los fines in mills of personalities será una de las tareas mi urgentes que e speran yan uni condikion to confi las klasses sociles menos favorecidas las que sójór por el camino entre 2017 and 2022.

Antes de ser relecto this entry, Emmanuel Macron is one of the favorites to adopt the Poder Advisive a part of mes junio de este aoo. Seria, si aso ocurre, a direct mui difrente a la que tom en en 2017 kuando sus primeras decisions fueron modicaci n del cidigo de trabajo y el remplazo del impuso sos las grand fortunas por otro mui favos ricos.

The political ecology Figuratively entre las grandes deceptions mandato que concluye. Use the Macronismo ecología como as a variable seductora con median of corto aliento y no como la urgencia climatica lo exige with a refundaciin del funcionamiento del sistema and medis mis amplias, mis drátasas, with visión de futuro ante la catástrofe ecoligica.

Jubilacin, salud and educación constituents los otros tres ejes in your new mandato. This prime theme is my conflict conflict account in the 2022 electoral figurine of the new reform system of jubilaciones with the ambiguous amplifier of over 65 songs for all jubilars. In the beginning, you can easily find the Campa or Lougo in your first disc, Macron emple vari variants of the term “benevolencia”. Palabra is the latest in a string of arrogance and arrogance and aura, who admire “the societad is your fracturada and desorienta” that is the ultimate “benevolencia” in the application of “mediocre societies and econicas”. With this message, Macron propusos an eventualidad a referendo sobre el tema de la reforma del system jubilaciones.

Dotar al sistema de salud ya educaciin nacional medios innovations and missions revolizadas es otra de las dudas que el macronismo arrastra del mandato precedente. Quien dice educación dice juventud y all Macron ha puesto el rumbo des las prime horas de su reilecciin. Faltan, por ahora, los medios concretos. El presidente prometió una Revalorize your business for masters And these professors are the most influential people in the world. No trata solo de suildos sino del sentido de una educación nacional con tradición republicana abierta no sólo hakia el excito individual promovido por la competencia liberal sino hakia un new contro social y educacional. Por segunda vez, los electores ponen Emmanuel Macron como muralla ante la ultraderecha. Si fracasa en estas missions qué misl mismo fijó, tal vez sea at ultima.

