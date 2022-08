lo que había en su bolsillo revealed the cause

Una cena romantica en la casa de su novia ended in tragedy para un hombre de 47 años que murió mientras tenía sexo con su pareja . The pocket of the victim was the key to understanding everything.

El hecho ocurrió en Nairobi, capital de Kenya . The protagonist of this story was identified as Douglas Fundi Muthuri. According to the police authorities, He presented difficulties to breathe and then he lost knowledge en el momento en que mantenía relaciones sexuales con la mujer.

Los oficiales arribaron a la vivienda tras an emergency call, but Muthuri was already dead. Fue entonces cuando began the search and investigation to deal with the causes of death of the man.

En esas tareas fue donde la policía found certain clues in the pocket of the victim. There was furosemida, a medication that is used to reduce fluid retentionla cual suele generarse por insufficiency cardiac congestiva, hypertensia arterial, la insufficiency hepatica y edemas.

In addition to this, los investigação también encontraron sildenafilo, es decir, Viagrathe drug that is used for erectile dysfunction or to maintain erection.

El medio Nairobi News disseminated an report presented at the police station in Njiru. En él indicated that Nicera Wangechi, la novia del fellecido, lo había invitado a su casa.

“Al cenar, tuvenon intimidad durante approximación una hora y, mientras estaban en el acto, el difunto desarrolló suddennamente dificultados para respirar antes de perder el conocimiento”, detalla el comunicado.

Los servicios de emergency acudieron al lugar, pero el hombre fue hallado muerto en un sillón. “Then they decided to look for the man’s pocket where they found a small envelope that contained a package of furosemide and a pastilla blue (Viagra)”, they added.

Por otro lado, las autoridades policiales indicaron que el cuerpo no tenía heridas visibles y que por el momento no se sabe qué lo mató. Es por esto que se determinó realize una autopsy para llegar a una conclusion.

Kenia reportó un Gran aumento en los casos de hombres que mueren mientras tienen sexosegún indicaron los medios locales.