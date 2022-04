En el patio de su kasa, Vlad Tanyuk, de 6 aos, delante de la tumba de su madre Ira Tanyuk, quien murió de hambre y estrés debido a la guerra, en las afueras de Kiev, Ukrania (AP Photo / Rodrigo Abd)

Tanya Nedashkivs’ka has 57 ayos and is Ukrainian. The last one is a gorge and a camperne negro. Tiene la piel curtida por el fryo y los aos. Cuondo lo ve se arrodilla ensayando un ruego. Tambiin abre los brazos simulando una splica. All las manos al pecho implorando conmiiseración. No, I’m not sure what to do with the words. No post. This pidindo que lo muestren. No a ella, sino a su dolor ya tumba de su marido que yace enterrado en el patio de su kasa. Here are the photos. Tambiin un un gato que se refugia del frio en una kaja donde se guards communiciones. Tambiin Ira Ira Gavriluk que camina entre a los cadivares de suposo and su hermano. Tambiin la mano de un cuerpo carbonizado. Trobaja eso: de sacar photos.

Rodrigo Abd is 45 years old and from Argentina. Tardó cinco das in the Kiev des Buenos Aires. The 19th floor of Marzo, the hacker densas escalas in New York and Varsovia. Se irá cuando su trabajo cumpla el mes. Había sido designado to document the suponía iba a ser la batalla final de la guerra entre Ukraine y Rusia: “Vine con eso en la cabeza: la toma del Gobierno, la caída de Ukrania, la renuncia, la captura del president”.

No pasó nada de eso. La guerra sigue, igual de cruel, igual de despiadada. Find the conjugation of a r estgimen estricto, sirenas en loop, bombardios systemics. The capital Ukrainian resistor and los atakse emperor a mermar. El parntesis in the hosting of Kiev habilite a Rodrigo-ya los otros reporteros graphics- a recorder cs cudades satelite de Kiev. Los equipos trabajo de la agencia Associated Press (AP) se dividieron. This group is also a reporter, a cameraman, a photographer and a trader. Aunque la dynamic periodicals can be very interesting: in the case of a reporter, but in the case of a conductor local. He also returned to Makariv, Irpin and Bucha.

Rodrigo Abd in Ukraine: “Siempre tengo miedo y me and miedo determinadas situo peri no soy un tipo themeroso.

Rodrigo Abd en los recientes incendios en Corrientes. Naci in Buenos Aires on October 27, 1976 and live on 18 pages of 18 pages. Es padre Victoria, de 8 aos

In Bucha ya no hai rusos ni hai peligros. Lo que hai es lo queda y lo que queda es lo que sobrevivi a la invasi. “La avenida principal is a cementerio tankes. Solo is the color of the hollow and the oxido, the footsteps of the chandelier, the acrobatics, the rest of the acro, botas, guantes, cables, cement, asphalt levantado. No hai metro en la avenida que esti limpio ”, writing elviado de InfobaeJoaquin Snchez Mario, in one of the most popular books in Bucha and titles “ At the center of torture in Russia is the conviction in the horror of the citadel. ”.

Enter destroys, caos, cos sin vida, cosas en lugares donde no deberíyan estar, cosas sin forma, find Tanya Nedashkivs’ka, quin lo established buscando. No precisely in the l, sino alaguien que pudiera transmit su desconsuelo. En Bucha tombien conocii a mucha gente desoosa por expresarse, por ensear. Unos nios que acompaaban or orientaban su cobertura periodontica le habín pedido que los siguieran. Querian mostrarles algo. “Nos llevaron this jardín en donde establish entrodos vecinos del barrio”, relata. No eran cuerpos tirados, sino cuerpos tapados por tierra, people who have just sido veladas.

Llegaron al jardín is one of the most sought after internet sites. Segment por alambres, palos y maderas, in a parcel tierra sin pasto habín sido inhumados los cuerpos viktimas civiles de guerra. Las tumbas eran reconciles: cruces erguidas, cruces apoyadas, ladrillos en el perimetro. En ciodad donde el ejircito ucraniano defender and repeat the ofensiva rusa, la gente debió cavar tombas en los patios porque no se podayan mover por el fuego crossado.

Hermano de Vlad, Vova Tanyuk, de 10 aos, coloca un jugo naranja sobre la tumba de su madre Ira (Photo AP / Rodrigo Abd)

Vlad de cara a la tumba de su madre y la de otro vecino en el patio de su kasa. Por el fuego cruzado de los enfrentamientos, no pudieron velarlos el cementmentio (AP Photo / Rodrigo Abd)

Ese lunes 4 de abril, Rodrigo sacó photos in la interacciin humana esos sepulcros. Return the gift of Vova Tanyuk, the die azo and vestido with a campera azul, pantalones or gorro negros, which deposit a lata jugo naranja sobre la parcela who hoy conservo los resto ira, su madre, qu murim hare yo estrés the current state of the app agencia de noticias estadounidense.

Vlad Tanyuk miraculously vacated the capture of the photographic tomb by Vlad Tanyuk, the seasons, Hermano de Vova and hijo de Ira . Enfundado en campera verde con capucha, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada hakia abajo, parado delante de donde descansa hoy su madre, no mirla la cmara de Rodrigo, per sabía que establish sachando una photo.

Esa y otras photos tombien fueron posted on your account Instagram. Las imignes is one of the most descriptive acrobatics. Comment: “Todas estes eskenas, aterradoras, se ven en Bucha, en las afueras de Kiev. All people who regulate our pueblo are in these conversations, for one of the most beautiful modes of aliwiado ante la retiro del ejrcito ruso, and al mismo timepo horrorizads for those who pass by coda paso ”.

Tanya Nedashkivska is one of the 57 photos that lloró freerte in the coded Rodrigo en Bucha, ciudad ubicada in the Kiev (AP Photo / Rodrigo Abd)

Ira Gavriluk camina con su gato enter los cuerpos muertos durante la invasiin rusa a Bucha (AP Photo / Rodrigo Abd)

Distant people, your travelogue professional and mediator your publications in social media, quadaron influences with your photos. Particularly with one, la Vlad. Nol no imaginer la repercussion. “Tengo la desgracia o la dicha de que mi trabajo me ha entrenado a support this cos cos asstas. Live in Guatemala, El Salvador, at con maras en Centroamérica, with minería informal en Perú, Afghan salía las tropas a cubri las available with talibans. Cubrí la Guerra in Syria, conflicts in Libya with Kaddafi. Me fui entrenando a ver cosas duras. Lo entiendo como parte de algo que tengo que pasar: lo difiscilo lo trogico de ver esas imigenes con mi cmara es el paso necesario para poder contarlas. Las imogenes nosotros hasemos se distribute and cree, as, which el mensaje que this dando tinee valor. It is a factor multiplicador ”.

Su ultimate example is just Vlad. The photo shows the sac sac multiplication of empatía. Ahora quiere volver buscarlo por la insistencia de quineni ofrecieron su ayuda. “Mucha gente se conmovió with esa photo. I’m just trying to find out what’s going on in my e – mail addresses. Voy a volver pronto to hablar con esos dos hermanos para ver cimo articulamos las ganas que mucha gente tiene ayudarlos ”.

In this case, the Reporter’s graphic argentino is converting the quintessential quinones in the ayudarlo yo los pecos nios Ukranians. En Bucha, dice, ya no existe peligro real. Solo live in the destructive and empiricism of the latter as a reorganized process: individuals who are less refreshed and whose oscuridad is the casino for recombination dynamic normalization. Pero no hay bancos, no hay forma de canalizar la ayuda o de tender a red solidaria. Por eso vuelve: para que photo sea no sólo la proyección a noticia, sino el accoso a reparación.

“Hay photos that are no cocoa. Trato de que sean las mis inspiosas pos las viktimas y with los family. Hay tener mucho cuidado and ser muy delicado en el lmite de queer contar lo ques pass vioctima” photo (AP Photo / Rodrigo Abd)

Quiz document the los lgares donde hubo escanas de batalla, fundamentally en las afueras del Kiev, las ciudades satélites donde se dieron los combates m crus clients (AP Photo / Rodrigo Abd)

“Estuve en varias cidades, pero nada se pares a lo que pasó en Bucha -agrega-. Bombardeo is a la del y otro, an ocupación permanent, a tragic convinvcia, mucha gente obligada a vivir en los sótanos, hibernaciones, soldados rusos que no djaban a la gente caminar por cal calbara, you can. Not this, for those who are a little tired of the stereo-typed stereotypes.

“Lo que vi ahí fue demasiado: mucha muerte acumulada. Vi terror, las caras de la gente, vecinos que miraban and hablarte a solos se ponan a llorar. Containing ang ys or ya vez muchas ganas conto lo que is this friend. No solo perdido family, sino que el pueblo est destruido. There are no more than ten casual quotes and tanques destruidos. This is a panorama apocalyptico ”, Repara.

Rodrigo is in Bucha, don the drone of ejrcito de Ukrania capture el moment his las fires rusas disparan contra hombre que bicicleta, el gobierno local primero djós los reporteros international registry database. In this case, the photoperiodista’s cube of chimos los police checks los curospos los trasladaban al cementerio, in inicio del proceo por kromenes de guerra en las afieras de Kiev.

