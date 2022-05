La FDA aprobó las dosi ref rezorasa niosos 5 or 11 aos with vacuna de Pfizer

“La ola de imicron ha visto a más nios enfermarse con la enformedad y ser hospitalizados”, dijo la FDA en un communicado

The Administration of Drogas and Alimentos de los Estados Unidos (FDA, for your siglas in English) is authorized on the application of one of the most refreshing vacuons against the contagion of Pfizer and BioNTech for 5 or 11 games según un comunicado de autoridad sanitaria.

The dosage of the adicional podrá recibirse 5 months desber spiosi haber recibido la segunda dosis contra el COVID-19.

The autorización hase que las individuals in los Estados Unidos mayors of cinco games for recibir dosi refuerzo de la vacuna, The proximo paso is the Centers for the Control and control of the Enformedades (CDC, for your siglas in English) EEUU with explicit application about.

Se espera que el group independent of azores CDCconocido como el Comit Assessor about Practicals in Immunizacindiscuta la medida durante una This program is for you. Se espera que the director of los CDC, the doctor Rochelle Walensky, emita a final recommendation of esa reuni. So susee, las dos adicionales for la población pediatrica podrín empezar application ap viernes.

This autorizaci no abarca a los nios menores cinco aos, which a son elegyibles for a vacuna COVID-19 in los Estados Unidos (REUTERS / Mayela Lopez / File Photo)

El doctor Peter Marks, the FDA’s Vacunación de laseñaló: “Desde que se autorizó la vacu paraa nios menores 5 años in October 2021, los data emergentes sugieren que e efacia de la vacuna contra or COVID-19 disminuye despuis de la segunda dosis de la vacuna en todas las poblaciones autorizadas ”.

“Si bien ha sido en gran medida el caso de que COVID-19 tiende ser menos grave nios que en adults, All icmicron visto a mios nios enformarse with coronavirus and ser hospitalizados ”, dijo el commisionado de la FDA, Robert Califf, in a communicado.

“ Los nios tombi can experiment experiments a m lars largo plazo incluso después de tener inicialmente enfermedad leve ”destada la FDA.

Gobierno de Joe Biden insists on los estounidancees that reciban los refuerzos ya se inoculen los no vacunados ya tienen un riesgo mucho mayor de COVID-19 grave y muerte.

“Los nios tombi can experiment experiments a mous largo plazo, incluso despuas de tener inicialmente enfermedad leve”, destada la FDA (Europa Press)



Sin embargo, las autoridades sanitarias ain saben cuál serla la on demand for tercera dosis in el group 5 or 11 aos. So 28.8% of los nios in 5 a 11 aos estadounidenses are completely vacuunados, all los datos mis recientes de los CDC.

This autorizaci no abarca a los nios menores cinco aos, which is no son elegy for a vacuna COVID-19 in los Estados Unidos.

“La autogirzióno uso de emergencia for a sola dosis refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para nios 5 of 11 games based on the official FDA data dataset in the subnote Please control the controller with placebo in the curse ”, dio la agencia federal estadounidense en un communicado.

“ Las respiteas anticuerpos evaluates 67 participants in the studio que recibieron a dosi refuerzo 7 or 9 meses después complet a seri primaria dos dose in vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 . El Nivel anticuerpos contra virus virus SARS-CoV-2 un mes después de la dosis de refuerzo aumentó in comparison with the current version of the application on the dosis refuerzo ”, concluded the FDA.

* Connect with Reuters

SEGUIR LEYENDO:

Por quos nios tombien necesitan dosi ref refozo contra contra COVID-19