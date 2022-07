The Secretary of Security of the White House, John Bolton, confesó este martes haber “aidado” a planar golpes de Estado en distintos países. El diplomático norteamericano -que ocupó un cargo en el Ejecutivo de Donald Trump- no se ruborizó para reconocerar The intromission of the United States in the internal affairs of other nations and added that “necesita mucho trabajo” to overthrow a government and take power from a country.

Bolton’s confession is known after the leak of Trump’s contacts with far-right groups in the period prior to the attack on the Capitol. El exasessor de Seguridad Nacional fue interviewado en CNN para dar más details de las revelations del Comité que investiga la invasión al Congreso Nacional. Bolton dijo que el asalto al Capitolio no fue “algo properly plannedado” sino que partió de una improvisation del expresidente para retainer el cargo.

Al no estar de acuerdo con lo expresado por el también ex embajador de EE.UU. before the United Nations, the journalist Jake Tapper pointed out that “uno no tiene que ser brillante para attemptar un golpe”. That’s where Bolton defined himself as a specialist in overthrowing foreign governments.

“No estoy de acuerdo con eso”, declared Bolton, tal como se observa en el video. “Como Alguien que ha ayudado a planar un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo. Simplemente estaba dando tumbos de una idea a otra”, he confessed.

A few minutes later, Tapper turned to Bolton’s casual admission about his participation in international coups. “Cuando hablábamos de lo que es capaz, lo que hay que hacer para planar un golpe. Usted citó su experiencia en planar golpes”, deslizó el journalista. “No voy a entrar en details”, dijo el diplomatótico republicano, quien luego sí mentioned el attempto de golpe en Venezuela contra Nicolás Maduro en 2019. En aquel entonces, Bolton ya no era parte del Ejecutivo nortemericano, aunque dijo que allí vio “lo que se necesitaba para que una oposición tratara de rocar a un president”. “La idea de que Donald Trump was la mitad de competente que la oposición venezolana es risible”, comparó.

The close of the interview left Bolton’s impunity even more exposed. “Siento que hay otras cosas que no me estás diciento”, replicó el cronista de la CNN.

“Estoy seguro de que lo hay”, se rió, entre dientes, Bolton.