Juan Guide: “Dudo que a los argentinos les hubiese gustado la presencia de videla en la Cumbre de las Amricas”

Jordan Guide (REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria)

Juan Guaidó apuntó contra Alberto Fernandez por el discurso que brindó recientemente en la Cumbre de las Américasen que que reprochó Estados Unidos, el país organizador, la ausencia de Venezuela, Cuba and Nicaragua. En el mismo sentido, tambiin criticó al mandatario mexicano, Andr Mans Manuel López Obradorno concertri al encuentro in Los Angeles, just porque no se había invito a todos los paises.

“Yo lamento mucho la posiciin del president Fernandez y del president lapez Obrador en relativizar lo que sucediendo en Venezuela. Dudo mucho who is your hubby’s guest, and mucho menos hermanos hermanos argentinos, presencia de (Rafael) Video, por ejemplo, in Cumbre de la Amricas haber relativizado, with the dollar las victimas, the violación derechos humanos ”, dijo el lider opositor venozolano, en dilogo with CNN.

“In Venezuela it is a dictatorship, which reflects 7 millones of immigrants and refugeswhich reflects 94% of Pobreza’s nuestro pais, who reflects on desntrici infantil, mui doloros for deserrollo nuestros nios and las futuras generacione, which reflects in ausencia de elecsie libres and just pass expes el pueblo ”, continued Guide.

“ Llamar de alguna otra manera que no sea dictador a Nichols Maduro es revictimizar a toda una sociedad, who hoy resiste a toso esos delitos de lesa humanidad . Porque no estamos denounciando a régimen anterior, estamos denuncindo this estios régimen, al cual resistimos, el quent intó generator violencia o la gene semana en San Carlos. Afortunadamente no es que fuimos viktimas, sino que sobrevivimos una vese mi a esa violencia de la dictadura yo vamos a seguir ezerciendo nuestros derechos ”, conclusively, los ataques que sufrió el sábado pasado.

“Hubiésemos querido otra Cumbre de las Amricas, el silencio de los ausentes nos interpela”, había dicho Alberto Fernández (AP Photo / Evan Vucci)

In Tanto, on our intervention in Cumbre, Alberto Fernandez also expressed: “Definitely the hubisemos querido otra Cumbre de las Amricas. The silencio de los ausentes nos interpela”. “For this is the new version of suceder, quiziera sentado sent to futuro that he hero ser ser pais anfitriin de la Cumbre no otorga la capacitor imponer a ‘drecho de admisin’ sobrose pass mimembros del continent. The Dialogue in diversity is the best instrument to promote democracia, the modernization and the most beautiful contrast ”, complete, in reference to Venezuela, Cuba and Nicaragua.

“In periferia we have nos colocan, la Latin America and Caribe miran with dollar or padecimiento that sobrelle pueblos hermanos. Cuba supports a block of mice in the case of Guerrero’s Venezuela and Venezuela’s tolerant otro miners who are a pandemia that consolidates millions of vidas consolidated ”, agrego el presidente argentino en discusso.

For your part, the Secretario General of the Organizations of the Americanos (OEA), Luis Almagro, has also revealed in Los Angeles the Guideline: “No me hubiera gustado que (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla and Gregorio Álvarez est in this sala”. Almagro compare as a dictator of Siglo Passado in Chile, Argentina and Uruguay with Nicolas Maduro, Daniel Ortega and Miguel Daz Canel. In your case, you read “the dictatorship is not a thematic ideology” and exhorted “Trabazar in conjoint with con regions and collaborators in favor of los diochos human los codadanos”.

SEGUIR LEYENDO