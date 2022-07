Japan executes the “killer of Akihabara”, the author of the massacre that shocked the world in 2008

Tomohiro Kato, “assassin of Akihabara”, was executed on the horca at 39 years

Japón ejecutó hoy al autor de la “massacre de Akihabara”, uno de los sucesos más mortíferos y sonados de los ultimos años en el país.en el que siete personas murieron y diez resultaron heridas en 2008 en el concurrido núcle comercial de la electronics en Tokio.

Tomohiro Katoalso known as el “Assessino de Akihabara”fue ajusticiado este martes a los 39 años en la horcacomo establece la ley japonesa, en el centro de detención capitalino donde se encontraba preso, informó en una rueda de prensa el ministero nipón de Justicia, Yoshihisa Furukawa.

Kato was sentenced to capital punishment in 2011 for fatally hitting three people with a truck and killing four others with knives.en un incidente que conmocionó al país.

The shoes of the victims in a street after the attack in the Akihabara district of Tokyo in 2008 (AP Photo/Itsuo Inouye, archive)

El ministro Furukawa dijo que Kato embistió “indiscriminately, dejando siete muertos tras una exhaustiveiva preparación”, en un caso “cruel” que “influyó siginificante en la sociedad” japonesa y explicó que firmó la orden de execución el pasado día 22 “tras considerarlo somentado”.

14 AÑOS ATRÁS

The event took place on June 8, 2008, Sunday. Kato irrumpió pasadas las doce y media del mediodía with a truck in Akihabara, a very busy area of ​​the metropolis specialized in technology, videojuegos y manga, and embistió a la multitude en su calle principalque ese día estaba cortada al tráfico rodado.

Tras atropellar a cinco personas, de las que tres morieron, Kato se jó de del trucko y apuñaló a una decena pasantes.de los que cuatro perdieron la vida.

The event shocked Japanque prohibió until 2011 que ese área became pedestrianized los domingos y es uno de los incidentes de la crónica negra del país más recordados a nivel global.

The electronic district of Akihabara in Tokyo (Photo: Toru Hanai/Bloomberg)

Kato was sentenced to death in 2011 and in 2015 the sentence was firm tras el chazo por parte del Tribunal Supremo de Japón de la última appelación posible de la defense, que argumentaba que el reo no estaba en pleno control de sus facultades mentales en el momento de los hechos causa estres psicologico severo.

When the facts happened, Kato worked in an automobile parts factory in the province of Shizuokaal oeste de Tokio, que llevaba a cabo un proceso reducción de templatela.

Según medios locales, Tres días antes del sucesso, abandonedó la fábrica a gritos, temeroso de perder su empleo porque no encontraba su mono de trabajo. Al día siguiente ya no fue a trabajar.

Kato announced his intentions a través de varios mensajes sent a una página web especializado en contenidos para mobiles.

106 PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Today’s execution is the second in seven months carried out in the country after the events of last Decembercuando tres reos fueron ajusticiados por multiples asesinatos, y es la segunda también desde la llegada al chargeo del prime minister Fumio Kishida. Those were the first executions in Japan in two years.

There are currently 106 prisoners in Japan’s death rowaccording to figures updated today by the Ministerio de Justicia.

Japan is, along with the United States, the only democratic and industrialized country that still imparts capital punishmentuna práctica criticized by organisms like Amnesty International (AI) o Human Rights Watch (HRW) no sólo por su vigencia, sino por el método (la horca) y porque se suele avisar al reo con pocas horas de advance.

In this sense, Furukawa appealed to the legal independence of Japan and made the fact that the polls conducted by the Gobierno signaled un apoyo majoritario de la población towards the capital punishment.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida (Xinhua/Zhang Xiaoyu/Pool via REUTERS)

The executions se someten a “un estudio exhaustivo” y esta pena se aplica “para casos extremely crueles y graves”he added.

El viceportavoz del Gobierno Yoshihito Isozaki declared hoy por su parte que en un momento en el que “siguen ocurriendo crímenes extremely viles y crueles, no es appropriate abolir la pena de muerte para esos criminales”.

In a communique published hours after the execution, Amnesty International harshly criticized the attitude of Japan and accused it of using the public opinion “as an excuse for not taking any steps towards the abolition of the death penalty”pese a que pertenece a organisms que instan a sus members a eradicar esta practica.

The organism also accused Kishida of “Contradecir su compromiso con los derechos humanos” e “Ignore international norms”and urged the country to adopt a moratorium on executions “as a first step towards the abolition of the death penalty”.

(Por María Roldán, EFE)

SEGUIR LEYENDO: