Italy: the prime minister Mario Draghi resigns for the crisis in his government coalition Hasta ahora, el presidente Sergio Mattarella no aceptó su resignation

The Italian Prime Minister Mario Draghipresented su resignation este jueves por la crisis en su coalition de gobierno con uno de sus principales partners, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

Asi se lo communicó Draghi to los integrantes del Ejecutivo en el Consejo de Ministros, reunited in Rome, y según les informó he would present his resignation tonight to the president of the Republic, Sergio Mattarella. Sin embargo, el mandadario “No aceptó la resignation e invitó al prime ministero a presentarse de nuevo ante el parlament”, segun precisó en un comunicado la oficina del palacio presidencial.

La decisioni de Draghi llega después de que el M5S decidiera no votar una moción de confianza en el Senado esta mañana, desmarcándose del resto de partners de la coalition de unidad nacional que Draghi President from February 2021.

“I want to announce that this afternoon I will present my resignation before the president of the Republic. Today’s vote in the Parliament is a very significant event from the political point of view,” said Draghi.

And aggregated that “the majority of national unity that has supported this Government since its creation no longer exists and has terminated the pact of confidence that has supported the Government’s action”.

Diferencias en la coalition de gobierno

Draghi had advised that he would not govern without the M5S. pese a que su salida de la coalition no impedía su continuidad given that it followed contando con el apoyo de una majority parlamentaria.

El último cruce entre Draghi y el líder del M5S, Giuseppe Conte, quien antes ocupó su cargo, fue un decreto de assistance contra la inflation, Que el partido ve “insuficiente” y que critica por incluri medidas como la financiación de una incineradora de basuras para la ciudad de Roma. Antes habían mantenido otros desencuentros, ligandos al apoyo a Ukraine in the framework of the conflict with Russia.

“En estos días por mi parte ha habido el máximo compromise para seguir un camino comun, even tradanto de entender las exigencias que las fuerzas políticas han avanzado me.” As evidenced by the debate and the vote today in the Parliament, this effort has been insufficient“, se lamentó.

The economist came to the front of the Executive in February 2021 to face the crisis pandemiccon una coalition en la que estaban todos los partidos excepto uno.

Una vez que presente su resignation, será Mattarella debeda decidir los pasos a seguir, que pueden ir desde Gobernar a otra persona o convocar un adelanto electoral y no esperar al termón de la legislatureura, en marzo de 2023.