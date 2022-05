Invasión rusa EN VIVO: Suecia y Finlandia entregaron formalin su solicitud de ingreso a la OTAN

Miembros de las tropas prorrusas realizer patrollas in ciudad de Mariupol

In the sequel, the Minuto or Minuto invoice of Russia and Ukraine (Hora de Ukraine, GMT + 3):

Mirocoles 18 May:

8:15: Las Fuerzas Armadas de Ukrania han alertado aa prima hora de esti miircoles que las tropas rusas continent su ofensiva en diherentes localidas del pais, com en Kharkiv, Mariupol and las region separatists de Lugansk.

“El racio ruso sigue bombardeando las tropas uraniums las tropas ucranianas ya infrastructura civil in low province proviscios de Chernigov y Sumy”, the fastest Ar Facebook ran ran ran ran

Asimismo, explicitly que, In Kharkiv, las tropos rusas center centener sus posiciones and avance de las tropes Ukranianswhich means, in Bajmut and Severodonetsk, Russia concentrated on quince helicertos – regions of Lugansk – for apology in ofensiva.

7.30: Los embajadores de Suecia and Finlandia ante la OTAN entregaron est miircoles su solicitud de ingreso en la Allianza In our organization Transatlántica, in Brucelas, don ses reunion with the general aliado, Jens Stoltenberg.

El acto, emitido live on my pogina web on OTAN, you are the first hora of these mirocoles después who are the Parliamentary Finland approver of the Allianza and the Gobierno suico communicator in his own domain.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, who owns these microcosms in Suecia and Finlandia to unirise Alianza, is one of the most organized organizations in transatlantica, in Brucelas, consisting of “a paso history”.

6.28: Australia is the myrcoles of this a new paquete de sanciones contra moscú que inclue a once persons and doce entidades for promoting propaganda and desinformaciin in el marco de la invoice rusa Ukraine.

“El Gobierno ruso impulsa a campaoa desinformación generaliz tanto dentro de rusia como nivel international. El president (Vladimir) Putin ha liacadado libertad de expresiin y la disidencia en rusia para suprimir la información sobre su guerra contra Ukrania and your atrocious críme de guerra ”, indicó en a communicado el ministerio de exteriores australiano.

These meds apply to people of industry’s los medios communicative rusos, which “promotes las narrativas falsas del Kremlin”, as well as contracts “granjas de trolls” which generate and provide unique insights into the online subtitles of the site Ukraine and your partner internationals ”.

5.33: Canadá impedirá la entrada en el país del presidente ruso, Vladímir Putin; your Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, and your familyas the other otros funkionarios and oligarcas rusos que sido sancionados por el país, annció este martes el Gobierno canadiense.

El ministro seguridad public Canadá, Marco Mendicino, explicit in a communicado que el Gobierno va a Enroll in las migratias del pais to evitar que los individuos que soni sancionados por ottawa pudan puntan en el pais.

Encourage the invitations of Ukraine, Canada to impress the economics of Putin, Lavrov, as well as your best friends and relatives.

04.25: La Administración Biden se encuentra trabajando estrechamente con los aliados europeos para desarrollar rutas que aseguren la salida de la producciin de trigo y maz Ukraniano ‘s ante el colapso in loz puertos de Zona de Odesa, in el Ukraine.

Dos Diplomaticos estadounidense and quotro Diplomaticos europeos aseguraron a la cadena estadounidense CNN que la Unien Europe Trabaja ya ena an “amplia gamma de opciones” para obtener las exportaciones de alimentos de forma segura por tierra, mar y aire.

Sequin el citado medio, a diplomatic Europe eseguró which is a “franja de diplomacia” to prescribe the Russian and foil a corrugated seguro to produce cerealsindicating that ONU is “desemper a papel mis active”.

EEUU y loses aliados buscan desarroller rutas que facilitate salida de cereles urkranians en medio de la invoice rusa



03.31: El Ministro de Seguridad Publica de Canadá, Marco Mendicino, anunció que el país norteamericano prohibirá la entrada al president ruso, Vladimir Putinand 1.000 Ciudanos in Eurozotics for invasion of Ukraine.

“Ante el brutal atakque del Putin, Canadá is with Ukraine. Por ello, hemos prohibido entrada en nuestro paas a los asosicidos ya los principales partidarios de rgimen de putin, incluidos los responsables no provocada ”, afirmado, tal com como canadiense CBC News.

02.34: Un tribunal de Moscú multó a emisora ​​Radio Liberty –reconocida in Russia como agent extranjero– with more than 150.000 dollars – 146,000 euros – no retailer “informaciones falsas” about guerra in Ukraine.

La emisora ​​has declared the culprits of these crimes as no retiree informants “sujetas a eliminacion”. As, Justicia impuesto a multi-million dollar rublos –más of 14,600 euros – per cel delito, quickly recover agencia rusa Interfax.

01.48: Estados Unidos anonymously created a “observatorio de conflicos”, initially dotted with seis millones dollarsfor “recolect, analyze and share the Parliamentary evidencia of the Crimean Guerrilla” that attributed Russia to its invasion of Ukraine.

This is the latest in a series of innovative, bluetooth Conflict watches, which have become very popular, especially in the “preservative and informative” biblical or low-database commercials with low-risk international responses in the ” suicidals”s, ” “Atrocities”, dijo el Department Department Estado en un communicado.

01.20: La Presidncia ucraniana ha informato est martes que Embajada de Israel en Ukrania ha reanudado su trabajo en la capital, Kievin the last few months.

El Gobierno Israeli anunció the finale de febro, antes del Inicio de la Guerra en Europa del Este, el traslado de embajada en Ukrania de la capital ciladad de Leipolis, cerca de la frontera con Polonia.

00.56: El directorial regional organization Mundial de la Salud (OMS) for Europa, Hans Henri Kluge, confirm des des el inicio de la guerra en Ukrania se confirm a total of 226 atacques contra contra sanitaria del pais, djando al men 75 75 yrs and 59 herds.

Seglan detalló Kluge in a communicado, this supone que desde el inicio rusa contra Ukraina finale froro se han registro a media kos tres avaques al daa.

Adams, dos tercios de todos los ataques contra centros sanitarios en lo que va aoo confirm por la OMS se han dado en Ukrania en el Marco de la Guerra. “These atacs are not justifiable, but they are bien and debent investigators,” he remarked.

Miembros del servico de las firezas prorsrus esperan antes de la evacuación de los soldados ucranianos heridos la fibrica de acero azovstal, in el curso del conflicts entre Ukraine and Mariupol

00.24: The first ministro grievance, Kyriakos Mitsotakis, dijo ante el Congresso de Estados Unidos que sureencia shared en la libertad frende a la tiranía, in democracia frende al autoritarismo ” This is the latest in a string of attempts by Russian President Vladimir Putin to invade Ukraine.

Mitsotakis approves of your intervention in conjuring the consolation of the Congregation for Revealing the “Heroic Moss of Low Desvalidos” by the Lucranians against inviting Russia and the “importation of tomar partido” for the correct or historian of history.

“Tomamos partido. The format inequivoca. Estonia al lado de Ukraine contra put agin’s Putin ”, dio en medio de una gran ovaciin de los legisladores estadounidenses.

Noticia en desarrollo …

