Invasión de Russia EN VIVO: Biden acusó a Putin de cometer un genocidio in Ukraine

Persona que huien de Mariupol y Melitopol esperan alredor de un camiin de carga evacuados en un punto de recogida en Zaporizhzhia

La Unien Europea advirtió sobre the new face of “a campo abierto y con medios masivos” which is in recent in en conflicts entre Russia and Ukraine.

La Organize for Probicien de las Armas Quimicas (OPAQ) se dijo preocupada this martes por las acesaciones sobre el uso de armamento qumoico in ciudad uranian de Mariupol, donde se registrant combates.

For your part, The Banco Mundial is currently trading at USD 1.500 millones in Ukraine. para ayudar al país a mantener las operaciones del gobierno en medio de la modern ofensiva rusa

En territories of these continents in the continent of corridors to humanize for the rescue of civiles atrapados.

The Vice Minister of Irrigation, Irina Vereshchuk, confirmed algones de los autobuses with ciudanos siguen blockadeos in regions tomadas por las tropas del Kremlin. Las autoridades del pais continan en la bisqueda de firmulas ques permita liberar el paso de un mayor nimero de personas

The continuation of the Minuto or Minuto in Invasi in Russia or Ukraine (Hora de Ukraine, GMT +3):

Myrcoles 13 April:

6:00: Ukraine no abrirá ningún corroder humanitario est miércoles, declaró a responsive del gobierno que Acusó a los rusos de “viola las norms del derecho internationalacional”, lo queue in the situation “peligrosa”.

“Lamentablement no abriremos corrodes humanitarian hoy. In the regulation of Zaporizhzhia (sur), Los Occupants’ blockchain los autobuses and in Lugansk (est) violan el alto el fuego”, Vice Vice Prime Minister Iryna Vereshchuk in Telegram in December.

5:00: Estados Unidos aseguró que Moscú increment your character up all your sus fronteras and your character reprint dellaro de ellas en el Marco del arresto administrator de laser supporter Ruso Vladimir Kara-Murza, who fue detenido el lunes por desobedencia a la autoridad policial.

“These son las acces a un gobierno que this confido. These are just some of the goal setting shareware that you can use.dicho en rueda de prinsa el portavoz del Departo de estado estadounidense, Ned Price.

As, in this game you read the Rigime Ruso “no estiás abstain a permit that you go to propo pueblo he quo drecho de todo pueblo en todas parts: express your protest, marcha pacificamente, formar associations, and your quote on your page .

More than 2,600 civile fueron evacuados are the latest ultras horas in Ukraine

3:45: El Ministerio del Interior de Ukrania informs of identification of 720 cups and more than 200 people in Kiev, Regiment You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category.

“The number of key identifiers and examinados in civiles as regions of Kiev, with the latest results in Rusa, is more than 720 people and more than 200 people in all databases of the database and regional policies.

Según a communicado del Ministerio del Interior on your profile official Facebook, los agents del orden public has contacted mis in 150 casos robo y with just about 35 sospechosos, as well as abierto mis de 30 Processes pines respecting the coloboración with las tropas rusas.

02.58: Francia inmovilizó hasta el momentu 23.700 million euros (25.660 million dollars in dollars) in active territory in the territorial sector of the Marco de las sanciones decretadas invoice in Ukrania, indicts the Minister of Economy and Finance.

This list updated to include 22.800 millones e euros del Banco Central de Rusia en cuntas franceses, confirm an arculo del diario Le Parisien. Adams, with 178 millones euros in bienes bancarios, is the minister.

Francia tomboy inmovilizó cuatro barcos of carga and cuatro yates for a valor superior of 125.2 million eurosvalued at 60 millones euros and 7 millones euros per square mile.

02.39: Un total de 2,671 people at sido evacuadas in jornada this martes por corrodes humanitaris in Ukrania, según informato la viceprimera ministra, Irina Vereshchuk, who advertised that a convoy of autobuses permanently retained in the new control Vasylivkain the regien Zaporizhzhia.

In concerto, sido evacuadas en propio transporter al menos 2,343 people desde Mariupol y Berdyansk hasta Zaporizhzhia, ciudad bajo control ucraniano. Del total, 208 people with residents of Mariúpol, the center of which is 2,135 persons with restorative procedures in las region. Pologi, Vasylivka, Berdyansk and Melitópol.

Volodimir Zelensky (Chris McGrath / Getty Images)

01.34: The president of the Volodymyr Zelensky office of Mycroceles is an intercambio whose magnet is the Kremlin Viktor Medvedchukin Kiev tras escapes arrest domiciliario, porcranians in cautividad in Russia.

“Propongo a la Federación de Rusia intercambiar is this tip about uestros chicos and chicas which is ahora en cautividad rusa”, Zelensky in a video colgado in Telegram.

Las autoridades ucranianas hananciado el martes la captra de estacado empresario ucraniano, mu cercano al president ruso vladimir putin, You are about to discover at least one of the most sought after items in Mosque, on the 24th of February.

Una vista area de Mariupol (Reuters)

00.49: El Producto Interior Bruto (PIB) ruso caerá in 2022 m des a un 10%, more las estimates del president c lamara de Cuentas rusa, Alexei Kudrin, which presents the current ante la Commissar de Presupuestos del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Ruso. To confirm, this page was created by PIB on December 1994, cay a un 12,7 por centio.

Admás, inflación podría creer hasta a 20%, según Kudrin, which has atribiido esto datos al las sanciones occidentales impuestos por la invoice in Ukrania.

00.28: El servicio postal Ukrainian has published a cellular conmemoración la resistencia freonto a la invoice rusa in which you can find a competitive urcranio haciendo a guest book in Marina Rusa.

Ukrposhta has published así one millin des cellulo tirada bajo el titulo “¡Buque de guerra ruso, vete a la mierda!” which refers to the particular guardians of the fronteras in the Isla of the Serpiente, who are the first firearms ros ens in the first days of the invasive rusa.

Joe Biden (REUTERS / Al Drago)

00.12: El presidente estadounidense, Joe Bidenhizo referencia est martes a un “genocidio”Del que acusa a“ un dictador”en alusión a su homólogo ruso Vladimir Putina quina no cita, durante un discurso sobre los precios de la gasolina.

“Su presupuesto familiar, su capacidad para llenar el depisito, nada de eso dibería dependent si un dictator declare guerra y comete un genocidio en la otra punta del mundo”, Biden biden en Iowa.

Go to Biden atribuye el amento del precio de la gasoline In the invasion of Ukraine, you find all the tropas rusas and cometido atrocities against civiles, in one part of the Community International.

Noticia en Desarrollo …

SEGUIR LEYENDO: