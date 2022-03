Exploin En Una Estaciin En Kiev

Tropas rusas aterrizaron est myrcoles en Járkov (est), la segunda ciudad Ukrainian, y aseguraron haber tomado Jersón (sur) en el Sipimo da de la invasiin lanzada por vladimir putinJoe Biden’s caliphate “dictador” and Cuyo paes is the subject of fire sanctions for Occidente.

En Járkov al menos Coutro personas muriion and new result heridas in bombardieos rusos Contracts with los servicios de seguridad and contra a universidad.

En la capital Kievan ataque impact on the televised televisions, with the help of cinco muertos and cinco herids. Las autoridades locales temen un gran asalto tras la disióin de imágenes satélites de un convoy ruso rás 60 km long largo al norte de la ciudad. Medios Ukranianos information New explosions in the capital of Noche y en Bila Tserkva, about 80 km al sur. Adams, the service of informing urgencios of a bombardier about zonas residencials Zhytomyr (266,000 residents), near Kiev, with two dogs and three herds.

Un video released las redes sociales muestra a lo ukranianos construendo barricadas improvisadas cerca de la ciudad de Energodar

En el sur, además de la toma de Jersón, el ejército ruso indicó en la vspera que había Establish contact with these tropes of avanzan des des anexionada pencils in Crimea and las milicias de los separatistas prorsus del Donbassan informative no pudo ser verification pero supondría un logro est paraj paras for your fires.

El atakus ruso en la segunda ciudad Ukrania dejó al menos 4 muertos and new heridos

En medio de estos territorios resiste la ciadad portaria Mariúpolwhich quin sin sinhididad por los bombardios que, segn su alkalde, djaron mis de kien heridos.

In the sequel, you will find the following: (Hora ucraniana, GMT + 2):

4:45: The president of Ukraine, Volodimir Zelensky, cifrado est myrcoles las pardidas rusas around 9.000 soldos All rights reserved. Organizer for organizing a “Corridor Humanitarian” for all civile medicinal and otros products first and foremost.

“Nuestro ejrcito is the haziendo in this posible para derotar al aligio in one vez por dodas. Casey 9.000 ruso sido asininados in one semana ”, ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelensky exposes the mayor’s los soldos, tanto heridos como muertos, his recidosidos por decis de decenas de helicios, pero hay algunos que permanently en las calles di mykolaiv.

“Ukraine no longer has these cubes of cadre militaries. Uel Vuelvan a casa with tojerjito! Digan a sus mando who says vivir or que no querin morir ”, sent a message, tal and com recoil agencia de noticias Unian.

4:30: El periodista Charlie D’Agata, logr registrar at the moment of impact of a bomb detonation in the capital Ukraine Mindras realizaba a transmission live in vivo.

The reporter’s normative American language is in the caddy CBS News terminaba upgrade to your audiencia el escenario en Kiev, the capital Ukraine which is bombarded by la ofensiva de las firezas Vladimir Putin. All the ultimatum blanks furan the Minister of Defense and the Command of the Fuerzas Terrestress. In this context, you need to find out the details of the professional’s query los aques and all quotes in the video that’s viral.

“Aquín Ukraine”, terminó su presents D’Agata. Pero segundos después, todo se ilumina a alreder or el periodista no entiende que sucedió. En las imigneness se obsva como voltea y busca junto a su equipo una explicación.

Mintras conversa junto a mujer de lo ocurrido y debaten si se trata de un misil o un posible relmpago, el segundo impacto despeja las dudas. At this moment in the miodo se apoderó ellos or ambos salen cmara en busca ref refugio.

El periodista Charlie D’Agata, logr registrar el momentu en el que a bomba detona en la capital ukraniana mientras realiza un transvioin en vivo

4:00: One milligram of refugiados Hussein’s Ukrania hacia los paise vecinos des el inicio de invasiin rusa hase una semana, afirmó el jueves el Alto Comisionado for los Refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi.

“In solo words, hemos asistido al éxodo un millin den refugiados desde Ukrania hacia los pass vecinos”, Tuiteó Grandi.

“Para millones of otros, in the interior of Ukraine, es hora de que las armas callen para que asistencia humanitaria pudua llgar y salvar vidas ”añadió.

The principal responsiveness of Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) prev lox proximos dais via romania, Moldavia and Polonia, tres de los pauses which is the flux de refugiados.

ACNUR registry is one milligram refugiados hacia los pass vecinos in ukrania des el inicio de invasi rusa

03:15: La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) are the latest microcosms in suspense temporarily suspending their ventures in Russia por conflicts blicolo with Ukrania.

“El grupo H&M is one of the most intriguing examples of acronyms in Ukraine and simulation with its effects. The company’s deciduous suspender temporarily todas las ventas in russia ”, consta en un communicado.

The principal rival in the firm firm of distributors is Inditex This is a cerrado hace dais sus tiends in Ukraine motivate the seguridad.

The firm sueca sealó que sigue and analyze the situation in “de forma continua” and which represents the suyos mantien a dilogo “estrecho” with los “actores relevantes”.

02:51: Netflix paralyzes all your active production and content in Russia from invasive Ukraine. Compaía tenía marcha cuatro proyeectos origins en ruso, incluida la esperada serie “Anna K”, based on the novel “Anna Karenina” by Leo Tolstoy, and “Zato”a product of ambition in the Unión Sovietica.

The author of the Fuentes internships Netflix, citadas por la revista Variety, la platforma está “Evaluate the impact of low-activity events”.

As of this season, the gigantic televised avanzós no compliment with the new audiovisual of Rusia, which is the ultimate platform for incoming one of the canines bibles to operate on all pages.

Netflix paralyzes all your active products and adware contents in Russia for invasive Ukraine

02:32: The embassy of Brazil in Ukraine, Norton Rapestaconfirm these myrcoles are the personal diplomacy of the delegate who gave up Kiev to live on live, desi dont seguirásiási ato alos no salieron del pais.

02:26: Evgeny Sakun, camarógrafo del canal Kiev Live TVFalcici el martes por el bombardeo a la torre de radio y televisi den de Kiev, según informó este myrcoles Reporter Sin Sin Fronteras (RSF).

“Lamentamos on pirdida and estamos investigates las circunstancias de muerte. Atacar a los periodistas es un crimin de guerra ”, indicating on Twitter or ONG dedicating a default on libertad de prince.

02:03: Our integration in the vigilance of the organization for seguridad and Cooperación in Europa (OSCE) in Ukraine falleciól el martes in a “bombardeo” in Járkov, the site cuudad Ukranian, is my home internet site.

“Maryna Fenina, miembro nacional de la Misien special vigilancia de la OSCE en Ukrania (SMM) falleció en un bombardio en jorkov ayer, el 1 de marzo” See “iba a comprar provisiones for our family in a ciadad that con zona de guerra”, afirma on the organizer on our web.

01:43 (del 3 de marzo): The president of Ukraine, Volodimir Zelenski, celebrity en noche del myrcoles haber obstacles los plans “Pirfidos” de Rusia en pose y alabó la resistencia “heroica” de su población.

“Somos is one of the most important plans in the world. Plans scrites des ace aos: profidos, llenos odio hacia nuestro paílo, nuestro pueblo ”, express a video released in Telegram. The president’s adirar sincerely “los habitantes heroicos” in las ciudades que resisten al avance de las fuerzas russe deste hais siete das.

El dictador venezolano habló el myrcoles sobre las sanciionn as rusia tras la invasión ukrania

01:32: The dictator de Venezuela, Nicolás Maduro, ratified these microcosms of apocalypse in the invasion of Ukraine on the part of Russia and Diocese that pa caribeo mantendrá relaciones comerscos with Mosc, Choose from a variety of nacional and blockchain options for desvinculars.

01:16: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió This Myrcoles in the Asamble General de la ONU in con queen con lan invoice in Russia and Ukraine and ex exit Vladimir Putin que retire las tropas del pais.

“Hoy, for the first time in 40 years, the Consejo seguridad de las Naciones Unidas has been convinced of a special Emergencia de la Asamblea General in the Marco del Mecanismo ‘Unidos por la Paz’ in the rest of the provocateur, as a guerrilla desmedida de Rusia contra Ukraine. Esta extraordinaria medi las Naciones Unidas demuestra el alcance de indignaciin mundial ante el horrible asalto de rusia a un vecino soberano and pone de manifiesto unidad mundial sin precedentes”, Biden en a communicado difundido por la Casa Blanca.

00:35: Las autoridades alemanas The superior proprietor of the oligarchy is Alisher Usmanova start value valued at over 600 millones million dollars, which is the multimillionaire fioce sancionado in Unión Europe (UE), segón informs these microcools Forbes.

El Yate Dilbar del oligarca ruso Alisher Usmanov

00:26: El Banco Mundial suspenseó todos sus programs programs in Russia and Biolorrusia. La institución emitió a communicado en el que destacue que “tras la invasiin de Ukrania and hostels contra pueblo Ukrainian, the group of Banco Mundial detos todos sus programs in Russia and Biolorrusia with effecto iniato ”

00:12: España envierá el proximo virerns dos aviones with a primer cargo armas for Ukraine, which includes 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartoos for files ametralladoras, as como ametralladoras ligeras.

00:10: Estados Unidos advises these microcosms that Russia is the current endorsement of Campa militia in Ukraine and Diocese is the Ezrocito de Moscúo movie racimo and termobricas in all pics, destined for Porro.

“Hemos visto videos fires rusas live levando Ukrainian armas excellence letales, which no tienen cabida en los campos de batalla. These are just some of the goal setting shareware that you can use in ONU, Linda Thomas-Greenfield.

23:54: El avance a un convoy militia ruso hakia Kiev quedós entar las Ultimas 24 y 36 horas por resistencia urcraniana ya porque los rusos reagroupando evaluate el progrose no hagrodo dao Google. “Tenemos algunos indicios, nada que podomos verification independentemente al 100%, per son algunos indicios, which los Ukranianos are intentando, de hecho, rantizar ese convoy”John Kirby, Department of Defense, John Kirby, Department of Defense, is one of the principals.

Noticia en Desarrollo …

SEGUIR LEYENDO: