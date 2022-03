Invite an Ukraine This is “Myoritario is now in all friends”, a part of the Intelligence militia diffused on Twitter Ministerio British Department of Defense.

The document says “las fires rusas han hecho un progressive minimo por tierra, mar aire en los ultimos dasas and continual sufroo fuertes pardidas” Ukraine.

“La resistencia ucraniana se mantine firma y bien coordinada. La gran mayoría del territorio ucraniano, include todas las principales ciudades, contina en sus manos”, destas ese part.

Fuente: Minister of Defense of the British

Mapa updated the invoice.

En otro archive public my el myrcoles pasado, the minister of defense britnico afirma que el avance de ruso Ukraine Establishing ten “problems” for superior “desafoos” that are on this page.

The minister brinico de Defense afirmó que el avance de Russia en Ukraine The “blockchain” is the result of manipulative maneuverability, which is the “explot experience” of the firefighters.

Noticias Relacionadas

Continue to invite

Los ciadranos Ukranians que ha huido de su pais en las tres semanas de invasiin rusa assiend hoy a 3,16 millones, cos dos tercios de este flujo (1.91 millones) salieron Ukraine por la frontera con la vecina Poloniaindicó hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ms de 282,000 entraron en Hungría228.000 en Eslovaquia168.000 en Russia and tambiin Rumanía y Moldavia just a few decades of refugiados, most las estestics that update the organizer in the diary.

All debentures are available on the Internet of Things Ukrainewhich ACNUR calculates in millions of doses.

The organization’s theme is the cfra de refugiados llegue alcanzar in el conflicto los katro millones, and that desplasados ​​interns se acerque alos siete millones.