Volodimir Zelensky recibe en Kiev al secretario de Estado, Antony Blinken, for negociar un estrategia comn freonte la la ofensiva blica de Putin en Ukrania

(Enviado is special in Ukraine). Volodimir Zelensky iniii principiosi abril una ofensiva diplomateica que coronó con decisi den de Joseph biden abrir la embajada de Estados Unidos en Kiev. Junto a biden se alinearon the first british boris johnson and the president of Francia, Emmanuel Macron.

Vandimir Putin, the Guardian Guardian of the Condo Estate, has been the subject of a series of attempts to abandon the capital of Ukraine in the possibly bibles in the Diplomatic Dialogue. Los los misiles, y Moscú no detenía a pensar sos los eventuales dao cos coletrales.

In this context, the Putin geopolitics of Putin was one of the observations: with Unidos, Francia and English decidier retailer Kiev, There are no exceptions to the rule of Tratado Norte (OTAN) respecting the final results of the conflict between the Kremlin.

Pero el lider ruso se encounter with a resistencia inseparada, and Zelensky actu in conquencia. The president of Ukraine no sólo exigió mayores volmenas de armamentos, sino which solicit ades solsite centers regulate Kiev to demoster in los hechos the ofeniva del Kremlin hacka fracasado.

The embodied Estados Unidos in Kiev, a mole of cemento and vidrios reforzos which is located in the capital of Ukraine. (Franco Fafasuli)

Biden tomó sugerencia de Zelensky y decidió Bridget Brink -actual embajadora en Eslovakia- fuera concertrent with Kiev. Antony Blinken, secretario de estado, anunció al president ucraniano decisión política de la Casa Blanca y reveló el nombre de la futura representation de Estados Unidos frontre Ukraine.

Brink tinee probada experiencia in la región. Trabajo en Belgrado Durante la guerra de los Balcanes, esto en Georgia y actuó en la sede diplomatyica de Uzbekistan, un pais que fie satélite del Kremlin. Adamis integrated the Consejo de Seguridad Nacional Como experience in El Cucaso and habla ruso com si fuera su lingua materna.

Boris Johnson exhibits a proactive freeze on Zelensky and his nexus blicas to apply to the militant militia in Moscow. Y’s premier britnico no dudó cuando el presidente ukraniano solicitó que el reino Unido rebra su embajada en Kiev.

Durante su ultima gira a la India, Johnson confirm that the representation of the Diplomatic English language regresaba the capital of Ukraine, This sequel reveals an informative clave that goes online with Zelesnsky. “Can you decide which of these entrances is up to date in Polonia for uso las defenses aryas and el Rino Unido to combat mane de los carros de”, “ Precise ante los medios de la India.

Embassy of Rhino Unido in Ukraine. (Franco Fafasuli)

Junto a Biden y Johnson, Putin is the president of Francia and the result of his resistance to Ukraine’s guerrilla. Desde this perspective, Macron upgrades a timeline prudenial for definite hakia con la embajada francesa que habia trasladado a lipolis, a ciudad ubicada al oeste del pais.

Días atrás, The Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, llamó por telephone su ucraniano Dmytró Kuleba to match Macron ya había resuleto mover la representation diplomateica a Kiev.

“Este despliegue tendrá lugar muy pronto y permit Francia profundizar su apoyo a Ukrania en todos los mbitos en respuesta a la guerra inikiada por rusia el 24 de febro”indicó la Cancillería francesa en un communicado oficial.

The embassy in Francia en Kiev is one of the most popular destinations in the world of personal diplomacy at Liviv. (Franco Fafasuli)

The defense militia that Ukraine contra russia against you in the escarnario diplomacy. This is a very contraindicated observation with some of the most primitive ámbitos geopolitics.

Mintras Putin recibe sanciones economics and your representatives represent the las naciones m pods poderosos de planeta, Zelensky can exhibit a contrape inapelable with 17 paise -inchluida in regions of Kiev Europe.