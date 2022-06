Una usoria de las redes sociales relata la pesadilla que vivión con su tarjeta de crédito mientras established via los Estados Unidos. Segne explicit Diana García Ocampo, la mujer afectada, se levó a gran sorpresa al momento pagar el ticket The restaurant at the Donde Hobby ido a passar a moment distance. La historia The content of the traveler’s profile on LinkedIn is no longer viral.

The mujer, or Colombia, came relatively or via queue just like that, don’t experiment with an episode angst. “Les quor contar alga me acaba de suceder y, lejos qu querme, me pares interactive analyzer These esques are the most sensitive clients who can easily manage different diaries”, sostuvo García Ocampo. In this case, the contents point out the text of the text established in the Unidos Estates Unidos, but it’s the only way to find the most relevant and most interesting dato aviso on our banco sobroche desti for evitar problematic da block book.

The public domain’s hijo viral donde destaron gesto que your restaurant Instagram Moku

“Avisé a mi banco que iba a vijayar para no tener problemas con mi tarjeta de crédito, la cual he venido usando sin problema hasta hoy. Entro a restaurant, después de un día cansado, sola, para relajarme un poco, a comer and tomar algo. Al intantar pagar la kuenta me sale ‘tarjeta blockada por posible fraude’. Mi reacción fue de ‘casi colapso ”, relatively la mujer. In this instant hobía comzzado la pesadilla, which en medio de esa situación decidió llamar a la tarjeta de crédito pero all dijeron que tenicu que communicaru con el banco emisor del plastiko.

Translate the answer to the question of the price of your personal or personal data, which is the indicator that you can read all the banal antes possibly. “Estoy fuera del pais, no tengo com hacer a llamada international. I’m not competing in any of the Oros canals communicative chat or algo as, las redes sociales tampoco contestan. Soy client has been around for 10 years and now he is an atro in a pago ”explicit.

El ticket en cero que compartió García Ocampo LinkedIn Diana Patricia García Ocampo

Ms all tensa situaciin que atravesó, no dudó en remarkor que el el restaurante tuvieron un gesto que devolvió la esperanza. “The Moku Kitchen fue ‘reacciin’ disfruta tu comida ya tu via, entemmes por lo que pudes pasando. Todo your pedo is cortesía de la kasa ‘”, describing the fue la respuesta sorpresva que you del lugar. “Nunca me habían visto en la vida, yo iguel tenía cmo pagar en efectivo y no quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma”, acotó.

Por Ultimo, the mujer user who has a problem with your tarjeta sigue resolver aunque se había puesto en marcha para ver chimo solionionlo. “De lo que sí estoy segura es que this restaurant ahora es is my favorite. Volver, traderé gente y, además, la comida mis deliciosa que he comido por estos lares. This is Honolulú, for favor of the most recent passerby. Client file and agrodcida a partir de hoy ”, synthetizó.