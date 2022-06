The Ministro Relaxiones Exteriores, Yair Lapid, asumirá cargo primer ministro un un gobierno interino

Los legisladores Israeli disolvieron el parlamento est jueves, Search the quotes for elecs in the pages of quotas aos.

El ministro de Exteriores, Yair Lapid, queen of fue el arquitecto gobierno de coalicini saliente, convert el primer ministro interino a medianoche del viernes. The 14th person in the series is Ocupe El Cargo tras Naftali Bennett, the primer ministro who menos ha durado en el cargo.

La decisi pone fin formality an experiment in an aio in duración el que ocho formaciones Toz los imbitos del spectro politico israelí trataron de contontar un terreno com tras a largo period de estancamiento politico con cuatro eleciions en dos aos.

This disoloción is aprobón with 92 votes in favor and you in contra pone fin al mandato de un año del primer ministro saliente Naftali Bennettwhich liderós a coalici den ocho partisoss returned from a part of árabe, a novedad in the history of Israel.

Naftali Benet, anunció ayer que no se presentá en los proximos comicois

These differences are partially limited by the functionality of Gobierno, which in the last few months atravióóúi crisis crisis crisis crisis crisis crisis crisis crisis y y y yit’s inclined to estrecha mayoría with que contaba.

Así, Israel se verá abocado one quintos comico in menos quatro games, extend a profunda crisis politics that comens 2018.

With this disliked hoy, the Knset (Parliament) concludes in a convincing way that all the intentions of the cabo are your own firearms frustration for trabos brocroticas and desoratos entro lo distintos parts.

Uno de estos desuerdos fue en torno a la fecha de los proximos comics.which is the final trend of approaching the 1st level of November.

These cara ele elections, el ho ho primer ministro, Naftali Benet, an anunció ayer que no se presentá y dejrá ala ministra de Interior, Ayelet Shaked, al frende del partido ultraderechista Yamina.

El Bennett’s Benz se produces a discus of desperate cargo, in which destaco algonos logos e ejecutivo, dio su apoyo a lapid y enfatizo la importan kos los partisos iraeli des ó d d ife ren seguridad, the economy and the Futuro of Estado de Israel ”.

Sequin’s inquest about the last few days, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu -que enfrenta a juicio por corrupción- se profila como ganador en cantidad de votostal como sucedió tres de las ultimas cuatro elecciones.

Sus posibilidades of formab Gobierno dependent sin singo early las aliens that can result in electoral and your traditional socio ultraortodoxos and ultrarechistas, which are the lowest comics antioceses in the world of dip coal coal coal coal coal coal coal Netanyahu.

Lapid, por part, se ubica segundo en las enquestas y se profila comro lider del block anti-Netanyahu, which sin embargo ha profentado profundas difikultades gobernar en conjunto durante el ultimo aoo.

(Information on EFE, AP and AFP)

SEGUIR LEYENDO: