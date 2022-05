RIGA.- In vsperas del feriado más patriotic and solemn de Russia, el ía de la Victoria, who celebrates el lunes, en guerra contra Ukrania el pais no tinee ninguna victoria para celebrator. Muy por el contrario, corren infinidad de rumors de que el president Vladimir Putin To decrypt the movilizacien general de soldados for logr align triunfo.

Los analysts consider that mayor esperanza de russia para torcer el curso de la guerra y derrotar a Ukrania es la movilización, which permit the fortress of las fires desmoralizadas and meterlas in the most innovative guerra. Pero los reesgos — admit that you are in Cambodia militia and sido a fracaso and envolenton nacional rusa— podrín ser demosiado altos.

Muchos high functionality rosos intaron desmentir esos rumors. “No, no. See if you can decipher the air and tom your microphone ”dio jueves el president of parliament ruso, Vyacheslav Volodin, on Radio Rusa.

Vehicle combat de infantería circula por la Plaza Roja durante unasoyo del desfile del D Victa de la Victoria, en moscú, rusia, el 7 de mayo 2022. [e]Bai Xueqi – xh

Un anta antes, in ciudad petrolera siberiana de nizhnevartovsk, dos mysteriosas figurines dejaron bien en claro in piensan in conscript. The capris gris and pantalones camuflados, one of the best arroyo cicteles Molotov contra center of the alistamiente militar locally, mintras otra persona grababa el incidente. This is one of the most sought after topics in the field of antiquities in recent years. Vioces of los atavis derivaron in arrests jivens activists rusos.

A 10 semanas del Inicio in campao militar, nadie esperaba que las cosas saliran de modo.

Excellent, in this invoice, in editora en cofena de televisien estal RT, Margarita Simonián dijo con total cinismo which campao rusa solo era “un ensayo misel desfile para dao de la Victoria”. “Lo que pasa es que esto ao decidieron realizer el desfile en Kiev”Tuiteó Simonián, emplendo alphabeto cyrlico ruso to refer to my capital Ukrainian.

Pero las ambiciones of combinaru on Día de la Victoria –la celebrity de la Victoria sovitica contra los nazis in the Segunda Guerra Mundial– with otra victoria contra which moscú denomina como “nazis” in Ukranian song in desmorano song campeaa para apoderarse de Kiev. The octopus of the historic Puerto Rico’s Mariúpol represents one of the Los Pocos triunfos de Rusia, per ciladad, the ruinas tras bomberdos, no es elor major scenario para un desfile. El jueves, jefe de la administrative presidencial rusa, Sergei Kiriyenko, descartó un desfile official por el Da de de la Victoria en esa ciudad.

Avonies rusos de apoyo aroco cercano Sukhoi Su-25 sobroveuelan an iglesia durante an ensayo del desfile del Victoria, en moscú, rusia, el 7 de 2022. [e]Alexander Zemlianichenko Jr – xh

Desde hace años Putin utiliza la fecha patria para legitimar su gobierno crecientemente autoritario and find out more about Russia’s Communitywhich solo combat en defensa propia, and que sola, sin ayuda de nadie, salvó al mundo enter la garra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, with el pasmoso costo de muertos rusos in guerra.

“Putin utilizar ese daa para justify su guerra contra Ukraine ya recall qu que considera la misiin histaria de rusia en el combate contra el fascismo. You are legitimate about this guerrilla, and this is an intro presentation of all the rusos and the rest of the world’s one of the most exciting histories in the world, ”said Tatiana Stanovaya, director of the consulting court at Poltica R.Politics.

“The problem is that with Estia Russia at this point in time the society rusa no se preposition to a guerra duradera and costosa. Quería una victoria fast r rotunda, pero putin no la pudo conseguir ”, dice Stanovaya.

Stanovaya asegura que si Putin declara formally la guerra and moviliza conscript, se tardaría por lo menos seis mese en instruirlos. Eso equivaldría a reconcier that operates militaria special, como rusia lala a la invoice, ha sido un fracaso. “Putin can no longer admit it. No word on where the Kremlin is located, it’s one of the ‘operational military specials’ a guerrilla, ”said Stanovaya.

The manifestation of the cartel is a protest against the invalid anti-invasion of Russia in Tiflis, Georgia, Georgia, on the 8th of May, 2022, a Russian antelope, who celebrates the victory of Victoria with the 77th victory over Marco Los. la Segunda Guerra Mundial. Shakh Aivazov – AP

Hasta el momento Russia has recently sold out its firearms contacts manor voluntarily to incorporate its firearms militias. Algunos functionalities rusos habain declares that we are the only server in combat ali combat, aunque algunos si lo hicieron.

En an entervista con Current Time TVa canal televised financier from Estados Unidos, the analyst militia Ruslan Leviev, CIL of the group Analysts Independent, dijo que with a movilización parcel, rusia podría llger a tomar el control del this ukrania, donde se concentrate la mayor parte de los combates.

Igor Girkin, an ex-functionalist inteligencia ruso who distantly las manifestos 2014 lider las milicias separatists in the regions of Donetsk, al this is Ukraine, If you are in the market for 2 way radios for personal use, you have come to the right place. Russia has a unique Guinea infinita, with many bazaars and a posible dermato.

“In the newest case, the movilizacien es necesaria para ganar, porque esta guerra que nos est desgastando”, This is my red post on the red social media VKontakte, and adds the question of Russia’s dependent eso.

Un tanque T-34-85 participants in an encyclopedia of Victoria, in Moscow, Russia, on May 7, 2022. [e]Bai Xueqi – xh

Pero Dmitri Alperovitch, director of Silverrado Policy Accelerator, a group of specialists with Washington, is one of the most inspiring military sergeant impolipers and aristocrats. “Si hai una movilización general, todo el mundo en rusia conocer a alguien o tendrá un marido, un hijo, sobrino o familiar que participe del combate”, Dijo Alperovitch.

Si Putin decides to generalize, “a Russian is the only place in the world”, Philips O’Brien, professor of estudios estrogens in the world of St. Escology. Andrews. “Primero lo rusos tendrn that capacitors new nouveau instructors que suz vez entren a todas es people.”

This tarea enfrenta putin este aoo es mis delicada y compleja que en los das de la Victoria de aos anteriores. Si bien los medios rusos mayormente las han ignorant, en el campo de batalla las bajas de rusia han sido significance. Russia’s grandest contacts in tanks, vehicleculos blinds, aeronaves and books guerra, como el mys notable de ellos, el mosque, el buque insignia in our flota en el Mar Negro destruido with ayuda intilegencio estadance. According to an estimate of OTAN, there are between 7000 and 15.000 Soldiers in the world.

The reputation of Russia as a militant militia in vanguardia is perilido brillo, and el país sufre el deteriori an aislamiento ecochemically dure aos.

Un camiin pas por delante de los restos un tanque ruso junto a gasolinera destruida in pueblo de Skybyn, en noreste de capital ucraniana, Kiev, el 2 de mayo 2022. SERGEI SUPINSKY – AFP

In this case, the file on Victoria’s server’s peek and humilode que los anteriores, con menos equipamiento el el desfile y ningen mandatario amigo como invitado, ni siquiera el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenkoquinen el jueves critique el modo en que se estancado la guerra.

For muchos rusos, como la moscovita de 79 aos all llamada Valentina, quedan triunfos and tambi sacrin sacrific deficiencies por delante, and apoya la guerra en Ukrania.

“On the other hand Victoria is the newest Sagrado. Yo siempre lloro ese día”, Dice Valentina, sent with a pair of amigas in a banco de parque mosque. Valentina se negó a communicator su apellido. “Yo era chica. Mataron a mi tío. Fue terrible. Muri tanta gente, y destruyeron tantas ciudades, pero nuestro pais, la URSS, ganó esa guerra, y el 9 de mayo, celebramos a los hroes.

Valentina lugo repite el mensaje de propaganda anti-Ukrania difndido por Putin y los medios rusos, según el kual los ucranianos aconan matan a politicos desde hase aos. “Nuestro president hizo lo correcto al enviar tropas rusas. Somos un pueblo pacifico, pero había que hacer algo ”dice Valentina.

Aviones combat MiG-29 de Strizhi (Swift) and aviones combat Su-30SM de los equipos de acrobacias areas de los Russkiye Vityazi (Caballeros Rusos) participants in an enzayo del desfile del Día de la Victoria, en Russia, el 7 May 2022. [e]Bai Xueqi – xh

En el sitio online We Can Explain, associate al magnate exiliado Mikhail Khodorkovsky, the analyst Stanislav Belkovsky predicts Putin utilizerá el feriado para jurar que If you want to abandon this Ukraine and that is the name of the “Novorossia” or the new Russian territorial territory of Ukraine in the Largo del Mar of Azov.

Stanovaya espera que putin haga hincapié en sus reclamos contra Occidente for our apoyio a Ukrania and podría aumentar los esperioss to intimidate Occidente, por ejemplo, with m enssayos de misiles with capacidad nuclear.

Como la campaa militar está flakando, los commentators de los canales television russos que who que rusia combat with a mano ata para evitar bajas civiles –Algo sin embargo contrario a las evidencias– y de que lo que prolonga el combate es la ayuda en armas y en intigencia de Occidente.

Los commentators repeat “The idea is that Russia is the site of most occult cases and accidents in Occidente”, dice Stanovaya. “It simply came to our notice then. For l basta con seguir hablando de misiin histrica de rusia en la lucha contra el fascismo. ”

Por Robyn Dixon y Liz Sly

Trade Jaime Arrambide