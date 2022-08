How Jean-Luc Mélenchon, inspirado por el progressismo latinoamericano, logró sus éxitos en Francia | Tomó sus proposals de Argentina, Ecuador o Uruguay

Desde París

During several decades, la izquierda francesa vivió una suerte de idilio y permanente fascination con la izquierda de América Latina, sea la de tradición revolutionarya o la más socialdemócrata. El idilio ended in the 90s with the mutations of the French left, that is, when the gauche stopped being really left and the French Socialist Party became the so-called social liberal. Los ideales se diluyeron en los índices bursátiles y la indiferencia mutua se interpuso en la luna de miel de antes con tanta fuerza que ninguna de las dos parécia importarle la otra. La izquierda francesa dejó de dar signos de conviction al tiempo que conservó ese perfil paternalista tan molesto como unjustificado.

En 2013, el entonces minister frances de Relaciones Exteriores, el socialista Laurent Fabiusviajó a Colombia. In Bogotá he met with the current president of Bogotá, the Intendente of Bogotá Gustavo Petro. El matutino Libération cuenta que durante ese encuentro Petro le dijo a Fabius: “hace mucho tiempo que, en Francia, no entienden lo que está pasando en América Latina. Tampoco es tan grave porque a nosotros la izquierda francesa tampoco nos interesa”.

América latina como ejemplo

Pese a ello, siempre persistió en France a nucleus of the left that followed very closely the profound changes that were being produced in Latin America and that conserved its emotional and ideological ties with a Latin America that was and still is a source of inspiration for the French left: the Latin American lefts gained en contextos muchos más difíciles que el francesa, las izquierdas francesas lose calamitosamente o se suicida políticamente con sus cambios de orientation (Partido Socialista) y sus disputas destructoras.

En ese contexto, es lícito reconocérar que si hay alguien que permaneció fiel y muy inspired por las izquierdas latinoamericanas es el líder de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon: Argentina, Ecuador y México han sido para Mélenchon semillas de sus succesivas propuestas electorales. Mélenchon considers that América Latina was “the first time to break the chain of neoliberalism”. Lejos de los romanticismos guevaristas, la izquierda latinoamericana siempre le mostró un camino posible a la francesa, y no al revés.

In 2012, in an interview conducted by Página I12 en París, Mélenchon Decía: “En realidad, mis modelos los tomé de América Latina, me he inspirado en lo que pasó there. Por ejemplo, el Fronte de Izquierda es una formula politica que liga a parties muy diferentes. Ahora tenemos hasta ecologistas oriundos de la fringe más radical. En el mismo Frente tenemos partidarios del no crecimiento, partidarios del crecimiento y comunistas. Todos llegaron a encontrar cual era su intersection común. En este caso, el modelo que puedo evocar es el Frente Amplio de Uruguay. (…) La revolución ciudadana es un proyecto federador because it includes the idea of ​​citizen power. Esa palabra permitió hacer converger tradiciones revolucionarias muy distinta. Pues bien, esa idea la tomé de Ecuador. The way to face the system media de communication la tomé de Néstor and Cristina Kirchner. Aquí, en Francia, me atribueyeron ese estilo a mi malhumor, a mis dificultades, pero en realidad no es así: ellos me manipulan y yo los manipulo. Ahora los tengo a puro pan seco, igual que hicieron el ex presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner. En suma, me inspiro mucho en la tradición revolucionaria de América latina. Nuestra consigna es: ¡que se vayan todos! Esa consigna la saqué de la Crisis Argentina de 2001”.

De la revolución cubana a Allende

La relación o los imaginarios que alimentaron a la izquierda francesa se pueden dividir en varias épocas: una que va de la Revolución cubana al golpe de Estado en Chile. On the other hand, in this period part of the French left broke with Castroism for the support of Cuba to the invasion of Czechoslovakia by the troops of the Soviet Union (1968) and, later, by the trial of the poet Heberto Padilla (1971). ; por el otro, en ese periodo se situata el reinicio de la fascinación cuyo incandescente punto fue la elección de Salvador Allende in Chile. Se trató de una verdadera revelación para la izquierda francesa, en particular para los socialistas, porque probaba que la victoria era posible.

Historian Judith Bonnin recalls that “the election of Salvador Allende demonstrated that a united left could win an election within the context of the Cold War”. The other phase extended during the years of the dictatorship, there is a third one that is active with the end of the dictatorships and a fourth full of enthusiasm that covers the first democratic elections after the coups of the State.

De Kirchner a Petro

La quinta empieza con los años post liberales, es decir, con las victorias de Néstor y Christina Kirchner en Argentina, de Chávez en Venezuelade Lula en Brasilde Rafael Correa in Ecuadorde Evo Morales in Bolivia, de Tabaré Vázquez in Uruguaydel Obispo Fernando Lugo en Paraguay y del candidato del Frente Farabundo Martí de Liberation Nacional (ex guerrilla) en el Salvador como presidente del país.

The last stage was reconfigured now with the victory of Peronism in Argentina, the very probable victory of Lula in Brazil, the election in Mexico of Andrés. Manuel López Obrador, de Gabriel Boric en Chile y, sobre todo, la de Gustavo Petro en Colombia. Estas tres ultimas se obtuvien en terrenos muy duros, tragicos e immovables, dominados por derechas criminales, a través de pactos entre movimientos más jóvenes, ecologitas y donde la presencia de Mujeres es abundante.

El lugar de Mélenchon

El paso decisive en la percepción de la izquierda latinoamericana lo dio, une vez más, Mélenchon cuando, a diferencia de otros dirigentes de la izquierda francesa, dejó de ver a America Latina como un “lugar ideal” y metafórico, un laboratory, para, Más bien, copyar sus ejemplos successfulos. In 2007, Mélenchon broke with the Partido Socialista in cuyo seno lederaba una corriente contestataria. Lo hizo a través de un libro (En quête de gauche) en el cual, precisely, ya ponía a America Latina como “el puesto de avanzada de la izquierda en el mundo”. América Latina has been a “rehydrator” of the ideas of the French Left and, also, a regulator of its relations of internal power.

In the 80s, every time the late socialist president François Mitterrand (1981-1995) had a serious problem with his left, he resolved it with a trip or a gesture centered on Latin America. A veces eran gestos purely opportunistas, otras, en cambio, decisions que cambiaron la historia como cuando, junto a México, Mitterrand asked the UN to treat the Frente Farabundo Martí de Liberation Nacional as a political interlocutor. pleno y no como un mero grupo guerrillaro porque constituy “una fuerza política representativa” (Augusto de 1981). Aunque parezca poco, en aquellos años cruentos de las guerras en Central América y del reaganismo naciente en Estados Unidos el gesto franco-mexicano desempeñó un papel importante en lo que ocurriría después (Acuerdos de Paz).

Ecologistas y socialdemócratas disconcertados

Today, despite the spectacular progress of progressivism in Latin America, the consumption of imaginaries is paradoxical: the Latin American left has emancipated itself from the European gaze and followed its own path while las izquierdas francesas, exceptuando la de Jean-Luc Mélenchon, solo se miran el ombligo y los fracasos. A los simpatizantes de la izquierda francesa les emociona la evolución de sus hermanas latinoamericanas, a las dirigencias no les importa. Los ecologists don’t even dedicate time to observe (Chile, Colombia) el cómo y el porqué de dos victorias con la que ni ellos sueñan en Francia. Los socialistas ya han traicionado hasta los recuerdas y pese a ello, en lo que atañe a Chile, celebraron la existencia de una “izquierda renovada”. During the last electoral campaign, the candidate for the presidency of the PS and the current Intendant of Paris, Anne Hidalgo, said “when you are left, a part of our heart is in America Latina”.

Muy poco para tantas passiones pasadas. Y sin embargo, allí donde se mire, no hay, hoy, otro ejemplo semejante al de las izquierdas latinoamericanas. A las europeas nos les interesa mirar muy de cerca. Es muy probable que en esos éxitos vean las aguas oscuras de sus propios y permanentes fracasos y traiciones. Jean-Claude Dupont, un militante de Francia Insumisa en los barrios difículos del Norte de París, admite que,” ​​fuera de Mélenchon, socialistas y ecologistas me han decepcionado. La dirigencia socialista da ganas de llorar. Está lejos de nosotros y de sus militants. No hay vuelta posible, cuando se es de izquierda siempre se tiene un Che Guevara engraved en el corazón”.

El camino latinoamericano

As in almost all the rest of Europe’s media, the victories of the Latin American left gave way to moralistic editorials, full of paternalistic advice, warnings and horizons. La derecha, a su vez, perdió su referente: ya no puede decir que la izquierda latinoamericana es chavista. Y los socialistas tampoco pueden ya exponer ese argumento para starar influence a su ala izquierda.

Only Jean-Luc Mélenchon has kept alive the flame of a relationship and an articulation between the two lefts. Los éxitos que Francia Insumisa obtuvo en Francia se tejieron según el modelo latinoamericano. From Argentina to Mexico, the lefts of Latin America have much more to say and show to France than they have. La relación se ha invertido y en ese cambio los ecologists y los socialdemócratas se quedaron mudos.

