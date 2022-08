He says that he is a time traveler who returned to 2090 and that on August 14 there will be an unprecedented catastrophe.

Un escalofriante mensaje. Un hombre, que Affirma ser un viajero del tiempo que regresa de 2090, advirtió de que el próximo domingo 14 de agosto sucederá una catástrofe que costará muchas vidas. Creer o reventar, en las redes se hicieron eco de este “aventurero” de otra dimensione y speculan por lo que pasará.

It will treat the “worst hurricane in history” of humanity, as pointed out by Kim Windell Nocos through his social networks, in the Facebook group. time travel, que agrupa a más de 45 mil usuarios. “Advertencia. I am a time traveler and I am coming from 2090. On August 14, 2022, the worst hurricane in history will hit South Carolina. [Estados Unidos]de categoría 6. Tendrá una Velocidad de viento de más de 250 mph (miles per hour) and cause thousands of millions of damages y se perderán muchas vidas en todo el mundo”, he related. Y apuntó: “Pónganse a salvo”.

Kim Windell Nocos advirtió en Facebook del peor hurricane de la historia. Facebook: Kim Windell Nocos

The velocity of the winds of this phenomenon in concrete will exceed the levels of the escala Saffir-Simpson, which classifies the cyclones according to their intensity, in 5 categories. La más alta dataría de entre 154 y 177 kilometers por hora y se clasifica como “altamente destructive”.

The question of travel in time and the fear that the worst catastrophe in history will happen are manifested among the users of the social network. “Si lo que dice sucede realente, será muy triste y muy traumático. Por otro lado, después de esto creeré en los viajeros del tiempo”, expressed one.

En cambio, la Organization Meteorológica Mundial determine that for the next Sunday, the temperatures in the different cities of Carolina del South (Columbia, Charleston, Rock Hill, among others) rondarán entre los 30 y 33 grados y será una jornada muy soleada.

Así las cosas, la “predicción” sparked the debate sobre si los ciclones se pueden anticipar. Hay quien opta por creer y otros que no. So, last month this group also predicted a catastrophe in Chile, but this time it was a fish. Con Un largo de 6 metros, lo hallaron en las costas de la ciudad chilena de Arica. Según un mito japonés, el hecho de hallarlo significa que pronto sucederá un sismo o un ciclón.

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) informó de que el animal se denomina pez remo y que pertenece al género Regalecus, una clase de peces óseos de gran tamaño, que suele habitar entre los 200 y 500 metros de profundidad.

Capturaron un extraño pez de seis metros en las costas de Chile

Este tipo de pez no posee scales, sino una piel viscosa de tonalidad plataada. Además, las aletas pectorales apenas se distinguen y las pélvicas, tienen formas de remos, por las cuales se definió con ese nombre entre los pescadores.

This belief, no comprobada por la ciencia surgió en 2011, luego de que se produjera el Tsunami on the Japanese island of Honshu, on the coast of the Pacific Ocean, ya que previously se descubrieron peces remo en las orillas. This fish is associated with a mythological marine serpent, which lived in the depths of the island of Japan and caused earthquakes when it came out of its cave to the surface.

Besides “pez remo”, se le orgó el nombre de ““Messenger of the Palacio del Dios del Mar”.