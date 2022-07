Harto de las críticas, un boxeador invited a fight to a troll de Twitter y le dio una brutal paliza

Harto de las críticas, el púgil invited him to fight over the ring

This week, one of the simplest fights that English had to face took place Sunny Edwards, quien después de haber leído varios comentarios maliciosos de un usuario en las redes sociales, decided to invite him to fight. Aunque parezca insólito, Fab Tanga aceptó el reto y, como era de esperarse, sufrió una brutal paliza.

Es que el púgil no sólo está preparato físicamente para affrontar un duelo sobre el cuadrillátero, sino que además es el actual champion de peso mosca de la FIB, por lo cual es uno de los mejores del mundo. Por eso, para él fue una prueba demasiado sencilla, mientras que para el troll de Twitter los six minutos fueron un padecimiento.

Fue ese tiempo el que aguantó el luchador amateur que terminó contra las cuerdas pidiendo que se tenga la action: “Voy a vomitar, es muy rápido”, atinó a decir mientras buscaba aire. Es que Edwards no sólo le lanzó varios golpes, sino que además lo obligó lo recurr el ring, con pasos rápidos y yendo de un lado a otro lo mareó a su weak opponent.

El campeón mundial fue benevolo con su adversario porque pudo haberlo noqueado, sin embargo, eligió burlarse de él durante varios tramos de la pelea, levantando sus manos, bajando la guardia y hasta haciéndole muecas para provocarolo.

That’s how the Twitter troll ended

After the fight, Edwards, who as a professional has a record of 18 victories in the same number of presentations, wrote on social networks: “Con toda seridad respeto a Tanga por viajar cuatro horas en train de Londres a Sheffield, en su propia espalda y arrastrándome del sofa para un par de rondas de entrenamiento”. Por su parte, el aficionado le contestó: “Solo quiero decir con todo mi corazón, gracias Sunny Edwards, me demostraste que en el Reino Unido hay al menos un SÚPER CAMPEÓN. Rezaré a Dios para que te proteja a ti, a tu familia y amigos, él es rápido, realente es jodidamente rápido”.

El video de la pelea que se transimitió por Instagram already se ha ha viralizado en las redes sociales y muchos usuarios han plaudido a Fab Tanga por haberse animado a subir al cuadrilátero, aunque su action dejó mucho que desear ya que fue humillado por completo.

SEGUIR LEYENDO: