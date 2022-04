LONDRES.- El presidente ruso, Vladimir Putin, evalúa abandonor uso de la expresión “operational special” to refer to a la Invasion of Ukraine y comenzar a calificarla de “Guerra total” contra Kiev. As of now the most mediocre Britons, who are Citan Fuentes Russets and Accidentals are not identifiable.

In one of the “venganza” por losasos militares, los altos oficiales del ejercito ruso estarín presionando al president to que anuncie el cambio durante el desfile del da de la Victoria, el 9 de mayo, señaló Independent. Hablar de “guerra total” permitir Kremlin activation la ley marsial, involucrar sus sus aliados en an ayuda militar y proclamar la movilización masiva.

Violent militias viajan in a vehicle blindfolded in a carretera cerca de la frontera entre russia and ukrania in regregion in belgorod, russia. On the 24th of February, President Russo Vladimir Putin annexed the militia in Ukraine to reconcile with the independence of the Republican separatists in Donetsk and Lugansk.

El diario The Mirror citó fuentes rusas and inteligencia occidentales and record cu cuand los anqueses ent ra entron en U Uran a a fines de de brebrebreroro, Putin lo llamó una “Opera special” e incluso prohibi a los medios rusos usar la palabra “guerra”.

Per mos dos meses después, la ofensiva estancada y cree que los mandatarios del ejarcito ruso quieren que ahora se recur al termino guerra.

“Los militares These indications are porque or bombardment in Kiev fall”, Dijo a The Telegraph a fuente cercana a los oficiales militares rusos. “El Ezrcito busca venganza por los fracasos del pasado y quiere más all in en Ukrania. Pars que sus llamadas estne siendo escuchadas ”, dice esa fuente.

Vladimir Putin, in a reunion with Consejo de Seguridad. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Mikhail Klimentyev – Pool Sputnik Kremlin

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo el jueves are probable that Putin anunci la movilización general po lablación rusa en unas semanas para compensate las p militrdidas militares. “Probably, I declare that Ahora is a guerrilla with nazis del mundo and necesitamos movilizar en masa al pueblo ruso”, dijo.

The Ministry of Defense in Ukraine cree is able to putin an anvil general to lanzar a lanzar a “guerra total” contra Ukraine, africam el vocero oleksandr motuzianyk a la agencia Ukrinform. ”Que Russia anancie a movilización general dependent, obviously, the result of the low combat in the curse zona operativa oriental. In order to complete your logic, you have to complete your plans with a single proximity, this escarpment is completely possible, no exclusions ”, dio el vocero.

Motuzianyk agre agro ejrcito ucraniano es conscientious de que Moscú is realizing a “movilización secret” in algunas regions of russia and estclutando activation mercanarios for combat in Ukraine. ”Además, la momada movilización continú en los pueblos temporariamente ocupados de las regions de Donetsk and Lugansk: Capture the las persons for las calles, las visten with uniforms militas and las mandan a la prime lanea. Lo sabemos”, The vocero of the Minister of Defense of Ukraine.

Agencias ANSA y AP