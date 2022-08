Google: compró un edificio icónico so that it will not be demolished and contracted to the best architects to restore it

Los que saben de economía sostenien que en el mundo de las investmentstanto de los grandes grupos empresarios como en los jugadores medianos y/o pequeños, tienen una norm aprendida, casi como un mantra: la diversification. Y el gigante tecnologico, Google (que en la actualidad cuenta con oficinas en más de 170 ciudades del mundo), vaya si lo sabe. The group not only knows about the internet business, but also, aspire to become a solid player in the real estate market.

A confirmation of this is that the international megafirm recently started working with two of the most prominent architects of the day: Bjarke Ingels y Thomas Heatherwick. To complete the game, the firm added another building to its real estate portfolio; The James R. Thompson Center in Chicago, one of the most iconic buildings in the United States (used as a backdrop in multiple successful films, especially in The Batman de 2022). The building designed by Helmut Jahn is a 17-story postmodern building that was originally inaugurated as the Center of the State of Illinois in 1985. Desde su construcción, la estructura de vidrio cosechó tantos halagos como críticos. In 2018, it entered the list of Time Out as one of the most ugly buildings in Chicago, while many others la obra merece el estatus de hito architectónica.

El James R. Thompson Center de Chicago

Beyond the aesthetic and architectural debates, el singular edificio, que demanda de un alto costo operativo, requiere de un budget anual que oscila los US$17 millionos. This, in great measure, obligó al Estado a tomar la determination, en 2015, de desprenderse de ese imueble -que desde entonces, se encuentra practica vacío-. El alto costo de mantenimiento y la falta de interes por parte de los compradors, poco a poco, fueron abonando la teoría de la demolición. Esto puso en alerta al National Trust for Historic Preservation, que en 2019, lo incluyó en su lista de los 11 lugares históricos más amenazados.

Cuesta US$17 million por año mantener el edificio

Google, El Salvador

For fans of the building, The purchase of Google, for a sum of US$105 million, is a moment of celebration. “Este, sin dudas, es un logro que beneficia a todas las partes involucradas”, dijo JB Pritzker, governor of Illinois, sobre la venta, durante una conference de prensa.

El James R. Thompson Center de Chicago

Ahora, el gigante tecnológico tiene previsto actualización y restorear el edificio icónico. The works, which are expected to be finalized in 2026, will allow not only the renovation of the building, but also its efficiency. Los encargados de la reforma dan cuenta que sostendrán tanto su tradicional fachada vidriada como el amplio e importante atrio, que permite al public mirar hacia arriba en los 17 pisos del edificio.