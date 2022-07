Ganó una demanda laboral, se puso a festejar y perdió la indemnización por un desopilante motivo | Crónica

Las demandas laborales suelen ser procesos largos y tediosos. Hay veces que las partes vencedores deciden celebrar el “triumfo” en la Justicia, pero también hay casos en donde ese festejo puede ser counterproducente. In this case, A young woman lost the compensation that she won at the company where she worked after uploading a video to TikTok where she was partying dancing with her two witnesses..

La protagonista de este insólito suceso es Esmeralda Mello. Esta joven de Brasil estaba en un litigio con la jewelrya en donde había trabajado como vendedora. According to Mello, The company does not recognize all of its working hours en el compañía al no registrarla y también alegó que el ambiente laboral era humilante.

Es por eso que lévão a su ex empleador a la Justicia brasileña. La joven presented en su demanda a dos testigos, las cuales confirmaron su denuncia. Un tribunal llegó a un verdict y determinó que la joven sufrió daño laboral y por eso ordenó a la jewelrya indemnisarla.

Sin embargo, Mello a poco se conocer el fallo a su favorhe started celebrating and made the mistake of uploading a video to TikToken donde se veía bailando a ella junto a sus testigos y burlarse de la jewelrya, a la cual denominó “Empresa toxica” .

Según informó O Globo, esa publication fue determinant para que la justicia reviera su caso. Sobre todo because young people grabbed the clip before entering the audience. It was like that they decided to revoke the sentence after canceling the declarations of Mello’s witnesses.

El tribunal consideró como inapropiado el bailecito, y determinó que las tres habien hecho un “mal uso del proceso y de la Justicia“. Al revelar que existía una estrecha amistad entre ellas. “Es una actitud jocosa e unnecesaria contra la empresa y también contra el propio Juzgado de Trabajo”, argumentó en su verdicto la jueza Silvia Almeida Prado Andreoni.

Y agregó: “It also demonstrates that they were in agreement with what they wanted to obtain, en una clara demostración de alliance, actuando temerariamente en el proceso, configurándose dubite la mala fe”.

Finally, the young woman lost the sum of money when she was only one step away from receiving it. Sin embargo, eso no es todo. Esmeralda Mello debió pagar una multa por su accionar. La jueza le ordenó abonar a la empresa el equivalente al 2% del valor de la demanda que recibiría.