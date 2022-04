The portavoz Gabriela Cerruti, Durante la conferencia de prinsa que ofreció esta maana en Casa Rosada

The president of Alberto Fernández’s normalize the diplomacy with the dictatorship of Nicolas Maduro in Venezuela’s consultation with Gobierno, Gabriela Cerruti, on the practice of premanza semanal.

The funcionaria defenders in the deciduous Gobierno and plant: “Incidentally the situation in Venezuela is like this”. Sus dichos generaron a fast reacción de Tamara TaraciukDirector of Human Rights Watch: “ ¿En qué planeta vive? ”.

Cerruti tambiin manifesto que “No tinee sentido seguir hablando y hakendo algunas criticas que seveni hakeiendo. Regentemente habido eleccien elecciones en algunos distritos en los quales el partido de gobierno perdió. Different hablarno a gobierno donde no existe la democracia, kuando el formalicmo pierde las elecciones ”.

Taraciuk agreg on your account Twitter is a series of considerations to explicitly view visas as the organizers of Preside. Detail all los tuis which habaa publicly el lunes passo donde explica que “Expert independents on the ONU documentary that justicia venezolana no solo no investigative delitos y abusos sino que es simplice de ellos”we consider “hoy hay más 240 presos políticos” and tombién manciona la emergencia humanitaria derivato e situóión ekonimica, elxodo más 6 monesloons person people las ls oresrudion internacacion ales 20 20 .

La Portavoz presidencial también remarkable is that “Presidente habló de esthema with (Michelle) Bachelet, with elle presidente de Canadá, Trudeau, and with Gabriel Boric sobre estema theme”, “Latinoamrica debe unirse y acompoor” or argent Sosine Como Postura International is not excited about your solicional sol los problemas ”in esos pauses, sino“ sentolos en a mesa de negociaciin and mutua collaborate for quotos podamos tender al bien com ”.

The president, Alberto Fernandez, is an anonymous visitor to the Lunes Durante on par ecuatoriano, Guillermo Lasso, at Casa Rosada, the intencio re vinculo diplomitico con Venezuela a lascoDooCooDo site Estonian Latinos and Caribeos). This is a very interesting book about the organization of international organizations of human beings, Amnesty International, Human Rigths Watch and Tambin’s mystics of Maduro, who is the president’s secret passage from Juan Guide.

“La Major ayuda para Venezuela, y los argentinos sa saben porque han passado por a dictadura brutal, is to recall the democracia with an elec- tine book and exigir justicia for las viktimas de los krumenes de losa humanidad and retorno de los venezolanos a su patria, sin percuciin ni censura”, Guide on the plant is one of the reporting periodicals by Eduardo Feinmann on radio miter, el myrcoles de esta semana.

Y agregó: “The restable settings of the server with el gobierno interino, with Asamblea Nacional; an actid negotiator with respect to the dictatorial revictimiza a toda la sociedad venezolana who resist democratically”.

“Continu los prose politicos, hai a prosecución abierta al defensor de los derechos humanos, que tinee graves problema de salud y fue secestradro por la dictadura”, Puntualizó.

“StedUst cree que el presidente Alberto Fernandez es negacionist?”, Preguntó Feimnann. “No mention of cos cos por nombre y hablar de que se eston resolviendo los problemas es negar la realidad; yo lo invito a lalamar las cosas por su nombre ya Maduro como a dictator, who es ne queesitan los venezolanos”, Contestó Guaidó.

Jordan Guide criticizes Alberto Fernandez’s relocation of diplomacy with Nicholas Maduro. EFE / RAYNER PEÑA R



Infobae tambi len consult in Cerruti sobre la abstención de Arzue ests en la OEA que decíi decidir la expulsión Consejo Permanente ese foro internacional controjo la postura del Gobierno hase dos semanas en ONU. “Si hai algo que el Gobierno tiene en politica exterior es coherencia. Lejos is a server of contradictions. Tal Como explicitly aquí mismo, Argentina apoyós suspenseión rusia como miembro del Comito de Derechos Humanos de la ONU porque esto sondo investigated by a Commissión Investigadora that impulses Argentina sobrile der descisn lorsia humanrscin.

Lugo agregro que “no todas las expulsiones or sanciones tienen la misma validez en todos los organizationsos internationals. Argentina no cree que expulsar a un pais de internacional sirva para mejorar la situaciin en ese paas y en esto caso la OEA usa mecanismo habitual la sanción o la expulsión a determinados paise . Argentina no longer impresses (Russia) sea expulsion del G 20 ni tampoco en el caso de la OEA porque no tiene que ver una cosa con la otra. No sir for el nico fin tenomes en nuestra poltica exterior que which se cumpla la vigencia de los derechos humanos los paos del mundo and in dos las situations. Nuestro paes, vota a favor, en contra o en abstenciin de acurdo alo que creamos que eso which propanendo sirva para este fin ”.

The organization Americanados Americos (OEA) has the highest resource value for these views suspender a Russian como observator permanently blocking regional debit in the invalid las fires al mando de Vladimir Putin al territorial sobranio in Ukraine, per argentina voter por abstensei junto otros siote paise. With this decree, representing the administration of Alberto Fernandez quoting the lado del sector minoritario of the OEA, which moción contra r elgimen ruso terminó aprobada por 25 a favor and 8 abstencyones.

This is one of the newest decis in which plano diplomacy and 24 years of Argentina evitar converge in Russia. Según reveló Infobaethe Ministro of Economic Argentino Martin Guzmán, There are no reviews yet, would you like to know more about Reino Unido, Estados Unidos and Canadian? Los represents esos pauses abandon a plenario del G20 cu hablaron ministros rusos, in repudio a la invoción de Ukrania, el myrcoles de esta semana.

SEGUIR LEYENDO