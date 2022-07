Fue a llevarle el almuerzo al trabajo y lo entente con una compañera: “No malinterpretes las cosas”

Las infidelidades son de las peores traiciones dentro de cualquier relación, sobre todo en una de pareja. Una tiktoker vivió la disilusión de su vida al querer tener un gesto romántico con su novio: le lvío la comida a su trabajo para surpriserlo y darle una alegría. Sin embargo, nunca se imaginó que mientras ella se preocupaba por el bienestar de su enamorado, él engañaba con una de sus compañeras de trabajo.

Cristina shared a video of the situation through her account @meidycristina1999, which actually lasted very few seconds, but it was enough to awaken the interest of the virtual community. Immediately, The clip went viral and received the support of thousands of users who sympathized with her and gave her their best advice.

He brought food to his boyfriend and found himself with a terrible surprise

The woman, originally from Caracas, Venezuela, woke up one day with the motivation to have a nice detail with her boyfriend, so she prepared her favorite food and surprised her laboral space. Al légar, lo found abrazado a una compañera de trabajo y salió a toda velocidad del sitio: tanto con la comida, como con el corazón roto y unas ganas immensas de no haber visto aquella escena.

According to what is appreciated in the recording, Su pareja se percató de immediato y quiso detenerla al argumentar que nada era lo que parécia, una frase para excusarse por su actitud. Pero ella hizo caso omiso y volívo, entre lágrimas, al lugar donde le había hecho la comida con todo su amor. “Voy a ir a llevar el almuerzo a mi novio, ¿qué de malo puede pasar?”fue el texto con el que acompañó su video, luego de darse cuenta de la unexpected escena con la que se entente.

Al ver que todo estaba perdido, The subject sent him messages via WhatsApp to try to explain what had supposedly happened. In the same video, Cristina shared a capture of lost messages and calls on her part, but she did not respond: “Amor, espera, las cosas no son así, vamos a hablar”se lee en la conversación.

A woman discovered her boyfriend with a work colleague and it went viral

El hombre he tried to convince her that the woman with whom he had seen her was a colleague who was experiencing a complicated emotional situation and that this was the reason why she had embraced him: “Don’t misinterpret the things, ella es una compañera de trabajo, la estaba abrazando por está pasando por un momento difícil”le suplicó.

Lo que más indignó a los usuarios de esta red social fue que al final de la conversación, donde le suplicaba que lo perdone, él le decía: “Pero trae la comida”. This phrase was severely criticized because it was cataloged as an act of cynicism and with that the man demonstrated that he mattered more to his lunch than to the feelings of his partner, according to the perceptions of his followers.

“Le hubieras dicho: que te haga la comida tu compañera a la que estabas abrazando porque pasaba por momentos difículos”“Y todavía tiene el coraje de pedir la comida”, fueron algunos de los comentarios más destacados dentro de la publication.