Desde París

Despés del impacto que causó The result is the prime value of las eleccions presidencies Celebrada hace una semana, The car hare ha segunda vuelta (24th abril) in the poco timeline for asimilar el desastre: en resumen, los socialistas (1,7%) and los conservadores (Los Republicanos 4,7%) ingresaron en el servicio de therapia intensiva antes su su okaso final miyantras que los ecologists, with your 5% of losers, queridan al borde de extinción finciiere and politics.

The second vuelta se celebra dentro de una semana con The main protagonists of 2017 are in 2017el actual presidente Emmanuel Macron and the candidate’s extreme extremes Marine Le Peny un inesperado árbitro de este duelo, los electores of the most radical by Jean-Luc Mélenchon que pusieron al candid candidate Francia Insumisa has the lowest positivity with 22% of your votes. Marine Le Pen and the president’s Saliente Dedicaron are the first conquest of your own quizzes, especially on Marine Le Pen account with Macron reservations that Macron, you can easily get the presidency. ”Por nol no voter nunca, por ella jamás de los jamasse”, dice Antoine, one of the most specialized regions of Nantes who participates in activism or los chalecos amarillos which is the francia contra Macron entre between 2018 and 2019. Antoine, one of the most popular franchises in the world, “Furia total al president. Furia and rencor. Nació con cuchara de plata and nos mandó una policía brutal and antirrepublicana cuando bloqueamos las rotondas en protesta por por politics. Eso no es un presidente sino un horrendo repressor ”. Esa ira es extensiva a buena part de la izquierda mlenchonista ya los chalecos amarillos and explicitly muchos curopos electorales preferen no voter. “El celera and tuberculosis can not be used for a few paise”, says Antoine.

The candidacy of the ultraderecha no es hoy la favorita se segunda vuelta. Sin embargo, you are an analyst and archery sacarla por completo del juego. Los Ultimos sonicos in the case of Macron a macron un boulevard hakia la victoria with differences favors that oscilan entre los 7 and los 10 puntos de ventaja (55,5% contra 44,5%). Enter electors that opt ​​for Milenchon on the 10th of April, 51% no decido on quinine voter, 33% have macron and 16 por Marine Le Pen. Esas cifras can easily reconcile with the entire Inco cabro Francia Insumisa entries in Milenchon. Fueron Consult consultes 200 million people and has 37.65% of free votes on blanco, 33.40% for Macron and 28.96% for free. This is the first vialta Milenchon no dio consigns nominals of yours, convincing no “dar ni un solo voto a Le Pen”. In Acción Popular (los militantes de Mélenchon) page don dons public results lo in francia insumisa subscribe to: All saldrá una presidencia sin autoridad moral ”. For melancholy, no obstacles, no finalists “no son equivalents. Marine Le Pen le agrega al proyecto maltrato social que share with Emmanuel Macron an exclusive fermento of exclusive technology and religiosity. (…) Por eso digo y repito que ni un solo voto dibería ir a favor de la candidata de la extrema derecha ”.

The sensibility is impera in Francia es que This elecci is a tramp By the way and now it’s really fun, in real life, there are a lot of electros in the photo: ”Votar por Macron is elegir el castigo social. Votar por Le Pen es elegir to contract in Lo Francia, m els el castigo social ”, resume vronique, an editor parisina which is synergy arrinconada“ no voter por procto, por un futuro, sino contra la orerta mi destructora. It is an elemental sin alma, sin aliento, sin entusiasmo, sin content ”, completa. Muchimosos electores resonate with a unique apatoya democracy, the “desmotivacien tanto civica como partner”, which introduces vronique to Vironique. On the 16th of April hubo in Francia manifesto contra “la extrema derecha y sus ideas”. Nada más. Las consignas and los communicados previos las manifestos por las organizaciones which lo convocaron no contenton la expresi lan “Friend Republican” and en las calles pocos carteles number Marine Le Pen and one solo all your macron. The friend republican muerto, reconcile muchos hombres and mujers comprometidas with la accinón politics. Los dibiles contours in 2022 this muj lezos de reflejar la solidez del frende republicano that form exactly 20 auos cuondo el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pass first prime vez a la segunda vileta una elei . Desde entons, ultraderecha participant in otra consulta final, 2017, and apcerta ha hacerlo por tersera vez en el siglo el proximo 24 de abril.

Estudiantes contra el fascismo

Many franchise franchisees have come across all sorts of universities with the concept of “the fascination is no longer an option”. One of my favorite positives is Macron, sino, como explica a PáginaI12 One of the most lovable companies at Universidad in Sorbona, Thomas, says, “It’s the most exciting book of all time, juventud sea entre a liberal and a fascist. Eso is a democracia de mala calidad. You can generate your own access to this product ”. Vrnice, an amiga that acompaa a Thomas and que tombien ocupó la universidad, completes lo que dice el estudiante: ”Ni Macron, ni Le Pen nos represent. Estamos en encierro que conduce a una elecciin falsa. No nos and an elegir absolutamente nada. Nos obligation is a determinant of neoliberalism or fascism. The new generation generator is a catastrophe ”. Claustro politico, camino sin salida, 5 ñi hipotecado cs sea el ganador son las impressions and ad áimoimo que se se se des des emb por Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen. In 2017, Macron, Macron’s newest musician, became the music director of the most fascinating music ranking in the world.

