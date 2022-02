Francia advises that Russia is on this list with a “gran ofensiva” contra Ukraine and Rino Unido enviroá tropas a Lithuanian

You are currently browsing the archives for the Fire and Armed Forces military service in Leningrad, Russia, on February 14, 2022. REUTERS / Ministerio de Defensea Ruso

The Ministro Exoriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, advises el lunes that “todos los elements” establish lists for que lanzara a “gran ofensiva” contra Ukraine después de que Moscú concentrate thousands of drops in your fronts.

“Ist Existen todos los elements for a gran ofensiva de las fuerzas rusas en Ukrania? Yes, it is possible, it’s fast”, Le Drian on the television France 5 y agregó que no había nada que sugiriera que Moskú ya había tomado una decisón.

La UE, coupled with other accidental events, prometi imponer sanciones masivas a moscúsi realiza a new new incursion in Ukraine.

Renault Unido, for its part, anunciós envier tropes a Lituania with el fin de fortalecer a la OTAN ante la amenaza rusa.

John Kirby, Pentagon of Pentagon, advises Russia is one of the most sought after destinations in the world, especially in Ukraine.

The president, Rladi Vladimir Putin, said, “You have amplified capacitors in your disposal.”declar por part el vocero del Departmento Department of Defense estadounidense in a entrevista con CNN. “Continue aggregation fires in largo frontera with Ukrania and Bielorrusia, inclon durante el fin de semana, This mui por encima de las 100.000Fect effectivos, señaló.

Miembros del servicio is a Ukrainian operation opera 2A65 Msta-B durante ezuricios de artilleroi antiojeros cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia in regien de Kherson, Ukrania, in e22 Piramao de Creo de Pirao. on Operation Fuerzas Conjuntas / Handout for REUTERS –

“No es in a file name”, prosiguió. “Son las capacitors. The capacitance of your disposal armas combinadasdesade armamento hasta infantería, fires especiales, defensa cybernética y antiaérea y antimisiles ”.

The Ministry of Defense ruso, Sergei Shoigu, anunció el lunes que als mas manivas maniobras militares in mosque en russia and biolorrusia establish “terminando”per agro algunos de los simulacros, queenzoron en diciembre, seguín en cursu.

Ms temprano, el jefe de la diplomacia rusa, Sergéi Lavrov, consider posible a salida diplomática de la crisis in torno Ukrania, proponiendo inclusoprolongar y ampliar”El Diologo. These declarations fueron mucho menos ofenivas que las emanadas des Moskú en las ultimas semanas.

No obstants, The portfolio of Pentagon refurbishes the Kremlin’s todas lasar capacities to quench the “most quintessential moment” a “gran ofensiva militar highly convenience in Ukraine”or incubate an atac manor to desabilize el país.

Por otra parte, president of Ukraine, Volodimir Zelenski declar el lunes which is an adhesive of your pa os O la OTAN guarantee supervivncia, defend an ambition that is the center of inspiration with Russian games in games.

“Creomos que la adhesiin a la OTAN garantizaru nuestra seguridad y nuestra integridad territorial”, Indicó Zelenski a los periodistas in a conferencia de prinsa conjunta con el conleler alemn Olaf Scholz en Kiev.

Un miembro del servico las fires armadas ucranianas camina en combici cesca combat cerca de la linea de separacyón de los rebeldes respaldados por rusia en las apuras de la ciudad de Avdiivka en regi regi di donetsk, Ukrania. 11 February 2022. REUTERS / Oleksandr Klymenko

Por otra parte, Boris Johnson indicates that these lunes are the Europa necesitan “sacar (el gasoducto) Nord Stream del torrente sanguíneo”. para no dependent de los hydrocarburos rusos que provinaen un un rival.

Alemania, which has no autoriza or gasoducto which is terminado, is the most reaccia of us the elma como arma geopolitics de negociación ante la crisis.

Johnson pidió a los aliados occidentale that “permanently juntos and muestren un frendi unido”los liderres europeos que aprendan las anexien de Crimea por parte moscú en 2014, and reduzcan su dependencia del gas ruso.

“Today, Europe’s necrites sacar (el gasoducto) Nord Stream del torrente sanguineo, arrancar ese goto hipodermico de hidrocarburos rusos which mantaniyendo a tantas economas Europeas”, Dijo. Johnson said he had no plans to visit Moscú, but in the crisis of the crisis with “different lords, including (the president’s estadounidense) Joe Biden, mu pronto.”

(Informed by AFP)

Seguir leyndo: