For the Chancellery, Venezuela, Nicaragua and Cuba “son países democráticos”

Meanwhile the Venezuelan government eleva el tono de su reclamo for the return of the plane of Emtrasur “secuestrado” in Buenos Aires, y fiel a la política de “equilibrio” político impulsada por el presidente Alberto Fernández, The Argentine chancellery defended the inclusion of Venezuela, Cuba and Nicaragua in the context of Celac el organismo que Argentina preside hasta fin de año y que nuclea a 32 países del continente.

“Todos los países de la Celac are democratic, es justamente democratic aceptar todos los sistemas de gobierno. No hay aquí una mirada ideológica, sino unidad en la diversity”, dijo a LA NACION el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandianinational coordinator of the community of nations, that on Thursday that comes will celebrate the international seminar on “the future of integration”, in conjunction with the Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), and with the presence of representatives from its 32 países members.

En una conversación con journalistas de distintos medios, entre ellos LA NACION, para dar detalles sobre el seminario, Martínez Pandiani defended the right of all countries to “elect” their political system. “ When there are violations of derechos humanos, Argentina points them out, as it has done at the UN in Ginebra. Pero nos parece una mala idea excluir ”, completó el funcionario ante la pregunta de este diario sobre la posibilidad de aplicar una clázuo democrática en la Celac, en relación a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

También avoided evaluating the most pressing complaints of Caracas, through number two of the Bolivarian regime, Diosdado Cabelloy más tarde en boca del propio presidente Nicolás Maduroin relation to the plane of the company Emtrasur, aún retenido en el aeropuerto de Ezeiza.

Cristian Asinelli (CAF-Banco de Desarrollo), Gustavo Martínez Pandiani and Marina Mantecón Fumadó, Director of Asuntos Regionales

“El tema del avión no altera en nada el vínculo con Venezuela, es un tema judicial y el Poder Ejecutivo no tiene mucho para hacer.” No nos vamos a meter”, dijo el funcionario. Nor did he respond directly to the accusations of “blando”, which Cabello launched on President Fernández for not acting directly to “liberate” the plane with its 19 crew members (Iranians and Venezuelans), 14 of whom already have official authorization to return to Caracas. aunque siguen todos investigados por el juez Federico Villena por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

“El vínculo con Venezuela está normalizado, tomamos la decisión de elevador la relación a nivel de ambajadores, lo que se se corre por cuenta de quien lo dice”, expresó Martínez Pandiani. Fuera de micrónico, official sources adjudicaban el airado reclamo de Venezuela (que durante dos meses nada dijo del avión) a la “interna” entre Maduro y Cabello.

“No queremos que nadie se sienta excluded, ni Venezuela o Cuba, pero tampoco Ecuador o Costa Rica, que son gobiernos con características distinta”, dijo Martínez Pandiani, que enfrantó la prensa junto al vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli.

El jueves, el Presidente will close the CCK el seminario junto sus pares de México, Andrés Manuel López Obradory de Barbados, Mia Mottleyboth virtual, with the additional possibility of the presence (also via zoom) of the former president and current presidential candidate in Brazil Luis Inacio Lula da Silva. Prometen estar en el panel de cierre, además, los expresidentes José Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (Spain).

In the context of the upcoming activities of the CELAC, the officials detailed that in mid-September, in the context of the General Assembly of the United Nations, the President will share a panel with the Nobel Prizes. Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú y Juan Manuel Santos. Y que para fines de octubre está prevista la primera reunion, en Buenos Aires, de chancelleres Celac-Unión Europea, “a la que están invitados todos los países members de ambos conglomerados”.

Sin novedades sobre la bilateral con Joe Biden, suspended días atrás por el contagio de Covid del presidente de los Estados Unidos, desde el Gobierno no negan que Fernández could, con el consenso total sus pares, ir por otro año al frente de la Celac. “Eso lo va a definir el pleno en enero. Argentina va acatar la decision que se tome”, expresó Martínez Pandiani. Y reiteró que el chancellor Santiago Cafiero propondrá a sus pares “discussing” the institutionalization of the Celac, para que tenga un secretary general, budget and un system “de consensus” para tomar decisions, que hoy se llevan cabo por unanimidad.

¿La Celac busca compete con la OEA? “Para nada, tienen otros objetivos, no es nuestro modelo ni nuestro competitor”, expresó el subsecretario. Y agregó que Brasil, actualmente fuera de la Celac por decision del gobierno de Jair Bolsonaro“siempre está invitado”, aunque aclaró: “Respetamos las decisions de cada país”.