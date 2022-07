Evo Morales: “En Cuba está la mejor democracia, ¿qué dictadura?”

Declarations of Evo Morales

El ex president Bolivian Evo Morales elogió a la dictadura que rige en Cuba desde 1959 a la que calificó como “la mejor democracia”, aunque sin profundizar si ese mismo sistema político era el que promovía en su país y en el resto de la region. En una interview ofrecida al canal oficial argentino, quien dirigiera los destinos de Bolivia entre 2006 y 2019 defendió además al régimen de Nicolás Maduro y apuntó contra los medios de comunicación a los que qualificó como “atomic bomb”.

Durante su visita a la TV Pública argentina, Morales -who resigned in November 2019 after the popular uprising that followed the electoral fraud- defended the current Cuban administration one day after the first anniversary of the July 11 protests La Habana reprimió y condenó a prisión efectiva a cientos de protestantes. “Each country has its own particularity. Yo vi… en Cuba hay la mejor democracia, ¿qué dictadura? Vi allá cómo desde los barrios van debatiendo quien va a ser su asambleísta. Ser asambleísta no es negocio, ser asambleísta es un servicio”, said el líder cocalero.

En otro tramo de la chatra que mantuvo con los journalistas, Morales también se refirió briefly a la situation que viven los venezolanos. “ En Venezuela yo he visto… hay libertad de expresión, ¿no? ”, dijo sin explayarse más sobre el asunto. Currently, Hasta los propios representatives chavistas recognan que cuando un medio no está en línea con lo que propone el Palacio de Miraflores es bloqueado para que la población no tenga acceso a sus contenidos. Incluso, las United Nations han denunciado que cientos de políticos remain detenidos por oponerse al régimen encabezado por Maduro.

En su recent informethe High Commission of the United Nations for Human Rights, Michelle Bacheletdio cuenta de 166 restrictions indebidas entre las que citó “la stigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces dissidentes”. “Sigue preocupando el uso de la legislation antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legitimate de los defensores de los Derechos Humanos y los trabajadores de los media de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, puntualizó la ex presidenta chilena.

En esa línea de silenciamiento a voces disidentes, Morales continued with his desqualification to the media of communication. “ I say that algunos medios de comunicación, especially those that accompany the policies of the empire, are worse than the atomic bomb. Destrozan a la humanity . Es por eso que tenemos una enorme responsabilidad de contar con los medias de comunicación”, emphasized the former Bolivian president.

También fue consultado por la invasión rusa a Ukraine. Para el líder cocalero, todo es responsabilidad de Occidente donde Vladimir Putin es una victima la que no le quedó más remedio que reactar. “It is an armed conflict provoked by NATO and the United States. NATO wanted to take Russia, se estaba acercando”, analizó de manera particular.

En ese sentido, el conductor del ciclo del canal estatal le pregunta qué debiere pasar para que cese el conflicto armedo, a lo que Morales replied: “Que bueno sería el dialogo, pero que se respeten soberanías. Que OTAN no siga acercándose a Rusia como estaba haciendo. No entiendo que algunos países europeos conformen OTAN para invadir. Why invade countries? Para quear los recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad”. En este punto, no quedó del todo claro si el ex presidente Bolivian se refería spécially a la soberanía ukraniana y al queo que padece actualmente esa nación por parte las tropas rusas oa alguna otra invasión.

Duras críticas

El diplomático argentino Diego Guelar -ex embajador en China, Estados Unidos y Brasil- fue tajante al definir el rol del ex mandatario boliviano Evo Morales durante el proceso que derivó en su abandono del poder en 2019: “Es muy claramente un cobarde que huyó. No hubo golpe”. In dialogue with an Argentine television channel, Guelar recalcó que fue Morales el que renunció a la Presidency cuando estalló la crisis: “He signed the resignation together with his vice president (Álvaro García Linera). No se resistió”, destacó.

“Acá hubo nada más dos hombres cowardes que huyeron”, siguió, al hacer referencia a Morales y García Linera. “No hubo coacción ni les colocaron un revólver en la cabeza a ninguno de los dos”, continued the ambassador.

“Fueron, firmaron y huyeron. Tan simple como eso”, resaltó el diplomático; who also compared the decision of Evo Morales with the one taken by Salvador Allende in Chile. “El ex presidente de Chile Salvador Allende resistió a que lo sacaran del poder y terminó suicidándose. Hay muchos que dieron su vida de forma noble y valerosa. This will not be the case”, he detailed.

