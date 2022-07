España: por qué Pedro Sánchez dejará de usar corbata | El Presidente le pidió a los ministers que sigan sus pasos

The president of Spain, Pedro Sánchez, dejó de usar corbata. Así se lo vio durante las ultimas horas en el Palacio de la Moncloa. But the change of look did not end there. El Mandatorio le pidió a su equipo de ministros que siga sus pasos y cambien las vestimentas. Y más, el mensaje llegó a los dirigentes del private sector. But, ¿cuáles son los motivos de esta particular exigencia?

El motivo tiene que ver con la Intensa ola de calor que vive Europa. En España el phenomenó climático lleva tres semanas. Since the 9th of July the country lives with very high temperatures, con un prodiome diurno close and many times superior to los 40 grados. Las métricas más altas se esparan en la zona de Córdoba, en Andalucía (sur), con 45 degrees.

Pero no finaliza ahí. This wave of heat intersects with a second motive, which is the lack of energy. With the war between Ukraine and Russia, with economic sanctions to the Gobierno de Vladimir Putin mediate, el abastecimiento de gas natural al viejo continente se fue reduciendo exponentialmente.

Por este motivo, la Comisión Europea advirtió que se tierà que reducir el consumo de gas del 15 por ciento para toda Europa, voluntario initially, obligatorio llegado el caso.

In this context, Sánchez decided Encarar sin corbata su agenda presidencial. Y le pidió a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario. For the mandate, this is a gesture that contributes to energy savings.

Durante una conference, para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez called la attention se refirió al cambio en su vestimenta y explicó que es, precisely, porque de esta manera se está favoreciendo un menor uso del aire acondicionado.

“No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energetico y he pedido a todos los ministros ya todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilización la corbata y así todos ahorraremos”, emphasized.

Por otro lado, Sánchez announced that the Gobierno will approve this Monday a package of urgent measures for efficiency and energy savings. “Saving energy is a task of all and it is priority”, he said. También aseguró que esto ayuda “a reducir la dependencia del aggressor, Putin, ya doblegar la curva de la inflation“.