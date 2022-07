España: El entramado mafioso detrás de la fake news contra Pablo Iglesias | Alberto Fernández repudió la operación mediatica contra el dirigente español

From the first hour in which Podemos appeared in the public arena and presented the idea of ​​winning elections, accusations began that the party was linked to Cuba and had financing from Venezuela. En los ultimos días aparecieron unos audios del excomisario José Manuel Villarejo y en el que participaten junto al policía corrupto, el director del medio la Sexta, Antonio García Ferreras y Mauricio Casals, cabeza periodisítica en Atresmedia, en los los cuales se estapaba el origen de The false information published in several media outlets una supuesta cuenta bancaria abierta por Pablo Iglesias ya la que habría transferido 227.000 euros el Gobierno de Nicolás Maduro.

Esto destapa un entremado “mafioso”, según las palabras de Pablo Iglesiasbetween the PP (Partido Popular), the police and the media.

En dialog con AM750Julián Macías Tovar, a streamer who is dedicated to disbanning fake news, said that the photographs between the president of the PP, Alberto Núñez Feijóo, and a drug trafficker in Spain are true and that there is “a relationship of friendship” among them.

Likewise affirmed that Feijóo tiene un blindaje mediático. “Eso se contesta solo con los audios”he said.

En tanto pointed out que “en España hay un control total” de las noticias ya que “hay un oligopolio mediático muy concentrado”.

También ocurre en Argentina, el mensaje de Alberto Fernández

Eñl president Alberto Fernández criticized a “certo periodismo” por “difamar” a dirigentes políticos y aseguró que la difusión de noticias falsas “hieren profundamente a la democracia”, al solidarizarse y compartir una publication del politico español Pablo Iglesias.

“Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para defamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

El dirigente de Podemos marcó en una interview televisiva: “¿Cómo un journalist puede dar una información cuando reconocó que es mentira? ¿Eso es periodismo?”.

Al respecto, Fernández sentenció: “Hoy ha quedado demosto cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros”.