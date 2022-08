Escándalo en A24: Viviana Canosa resigned from the channel because they did not allow him to pass a critical report from Sergio Massa

Noche de furia en A24. Poco antes de commensar su programa diario en esa signal, Viviana con Vosde 21 a 23, Viviana Canosa decidido no salir al aire porque, según todo parece indicar, no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del cabinet nacional, Sergio Massa.

La propia conductora confirmed el hecho, y su renuncia, horas después de sucedido el entredicho con un hilo en Twitter donde alegó “Differencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Las primeras versions sobre la disputa commenzaron a circular en redes sociales, en especial en Twitter, donde el conductor Jorge Rial (antiguo rival de Canosa) posteó: “Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella assures that it was direct order from Daniel Vila”.

De a poco, varios periodistas y referentes del medio se fueron sumando a esa versión, confirmando tales hechos. Including Javier Miley (invitado del día de ayer de Canosa) escribió un mensaje de apoyo a la conductora.

LA NACION pudo confirmar con testigos del hecho que la pelea sucedió, fue a los gritos y minutos después de las 20. Si bien este medio se intentó comunicar con Canosa de manera directa, la decision de la conductor fue dejar su teléfono celular apagad.

Según trascendió, el video de los insultos a Massa en su visita a Santa Fe iba a ser parte essentialo de ese informe. The official position of A24 was communicated minutes after this battle by the journalist and conductor Marcela Pagano, who posted the following communique: “Before the widespread diffusion of street videos taken by strangers with cell phones, they generated violence with violence, not only verbal but también física a public officials, politicians and leaders in general y luego subidos a las redes sociales, la empresa ha tomado la decision de no difundir los mismos. This is because of the agitation that these strangers provoke with their aggressions in a moment in which the country requires the collaboration of all political forces and society in general to maintain social peace and respect for institutions. The editorial line of the channel is respect for institutions, people and ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias”.

Marcela Pagano leyó al aire el comunicado oficial de A24 tras la presunta renunciation de Viviana Canosa

Desde la gerencia del canal prefirieron no referirse a la salida de Canosa, aunque una importante fuente del medio manifestó a LA NACION que en la señal “No quieren estar más presos de ningún conductor. Al que no le guste la conducción editorial del canal que busque otro lugar en el que se sienta más cómodo”.

Horas después de haber trascendido la noticia, Viviana Canosa decided to break the silencio a través de un largo hilo en su cuenta personal de Twitter where she confirmed her resignation to A24.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Cremos que defender la libertad es también defender una institución básica”, began diciento there.

“Creemos también que defend institutions y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desoccupan, la inflation y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. We know that communication amplifies and influences. But don’t confuse the problem with the symptom. No son lo mismo”, he added.

Por último, expresó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Our opinions and editorial line are merely nuestras, and we have always been willing to assume the costs of defending them. We thank A24 for our screen during a year and a half. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Thank you for accompanying us every night”, concluyó antes de acompañar el texto con su nombre y el de sus principales collaboradoras. A fact to keep in mind: no figura allí el nombre del renocuido journalist Carlos Campolongo, columnista del envío.

In effect, además de haberse sumado a confirmar las primeros versions del hecho, muchos journalistas, comunicadores y también politicos opinaron luego sobre la ya confirmedada noticia. Una de ellas fue Mónica Gutiérrezhistórica exconductora de los noticieros de América, que cerca de las 23 compartió un más que elocuente mensaje:

“Fui la primera en irse. Cuando empieza el carnaval carioca hay que agarrar el abrigo y salir a tiempo”.

Uno de los que más eligió explayarse sobre el hecho fue el humorista politico Nikque desde su cuenta compartió varios mensajes de support a la conductora.

“El comunicado del Grupo América empeora las cosas. Están reconociendo lisa y llanamente CENSURA sobre el programa de Viviana Canosa. Grave porque Vila maneja interestes económicos Que regula Sergio Massa. Gravísimo”, expresó en one of them.

Al igual que Milei una hora antes, Patricia Bullrich also expressed her support for Canosa cuando se confirmedó la noticia de su resignation: “¡Te banco con el corazón, Viviana Canosa! ¡Queremos un journalismo sin censura!”aseguró desde su cuenta de Twitter.