Envío de armas a Bolivia: Se renudan las declaraciones de gendarmes | El apoyo del gobierno de Mauricio Macri al golpe contra Evo Morales

Desde la semana próxima se reanudarán las declaraciones testimonials de gendarmes en la causa en la que se investiga a Mauricio Macri sends bullets to Bolivia to support the State coup against Evo Morales. Es probable que la ronda de testimonios se extienda hasta septiembre, estimaron fuentes judiciales.

El juez en lo penal y económico Alejandro Catania se reincorporará el martes próximo a los tribunales después de una licencia y tiene en agenda tomarles declaration a los integrantes del Destacamento Móvil 6 de la Gendarmeriaa otros efectivos que revistan en la Dirección Nacional de Logística y al jefe de Arsenales de esa fuerza. Catania busca reconstruir cómo fue la salida de las 70 mil balas antitumultos 12/70 que terminaron en poder de las fuerzas represivas en Bolivia As soon as the contingent arrived that the Macri government sent on November 13, 2019, when the coup against Morales had already been consummated.

Antes de la feria, Catania received una declaración importante: la de Martín Miguel Hidalgo, who was in charge of the first group of gendarmes who traveled to La Paz. En su testimonial, Hidalgo apuntó tanto hacia el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, el jefe del Grupo Alacrán Fabián Salas y Adolfo Caliba, el aggregate de Gendarmería en La Paz. Caliba es a quien señalaban en el gobierno de Luis Arce como quien repartió las balas entre las fuerzas Bolivianas.

“El comandante mayor Salas me comunicó que, por orden de la conducción superior de Gendarmeria, esos efectos iban a ir a Bolivia y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné”, declared Hidalgo. Además, dijo que initially los alacranes iban a viajar el 11 de noviembre de 2019 hacia La Paz. Comentó que habían reservado los pasajes para volar en una commercial airline, como hicieron los otros gendarmes que fueron destinamento a Chile para proteger la embajada en Santiago in the middle of a climate of strong protests against the government of the rightist Sebastián Piñera, but finally the trip was postponed. A diferencia del otro contingente, ellos fueron en un Hércules de la Fuerza Aérea, que permitía trasladar sin majores inconvenientes todo el repressive material quedó en manos de las fuerzas bolivianas.

Todos los gendarmes que declararon hasta ahora They broke the version that indicated that the alacranes had spent 70 thousand bullets in shooting practices in Bolivia.. No hicieron esos entrenamientos ni siquiera tuvenor contacto con los cartuchos. Algunos los vieron cuando eran trasladados.

La causa por el contrabando agravado de armas a Bolivia It started in July last year after a complaint from the national government. En el expediente están imputados Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peñala exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguadel excanciller Jorge Faurieel exembajador en Bolivia Normando Alvarez García y Otero, entre otros. Por el momento, el juez no cursó ninguna citation a indagatoria.