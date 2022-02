Embassy of EEUU and Reino Unido en Mexico mostraron on consternaci tras la muerte del sexto periodista asesinado en que que of 2022

El Embajador de Estados Unidos en Mexico, Ken Salazar, habla durante un conrencia de prensa hoy, en Ciudad de Mexico (Mexico). EFE / Carlos Ramírez



La Embajada de Estados Unidos en Mexicoencoded by Ken Salazar, In the present tense of this word, the preoccupation of the periodicals in the periodicals in Mexico, which is in the sequel of 2022.

“Estamos constitutes for the situation where live periods in Mexican. The assistant Heber Lópezfundador de Noticias Web, es a hecho detestable. Una investigative integration that is very responsive and indispensable. #CeroImpunidad # NiUnoMás ”, sealaron on your Twitter account.

Adams tombian la embajada de Reino Unido en Mexico se manifesto en el mismo tenor:

“Lamentamos profile in the office of Heber López, Periodista oaxaqueño y director of medio digital Noticias Web. Pedimos a las autoridades da seguimiento a las investigacione llevar a la justicia a las persons responsables ”, writing the forma publication on Twitter.

This is the 10th day of this febro This report is by periodicist Heber López Vásquez en Salina Cruz, Oaxaca; Share the information on the local local RCP Noticias -Logger at el colouboraba el communicador-, el hecho ocurrió cundo ingresaba a su domicilio, en donne fue acribillado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informs Oaxaca, medio de un communicado, que se detovo a dos people, but this is a very interesting investigation of probable responsiveness in los hechos. 4748 / FIST / SALINA / 2022, the vice-regional regional Istmo investigator of the carpet investigation, in contra dos probables responsables, los hombres identificados como RGR y REC”, Se pudo leer en el communicado.

La Fiscalía también explicóe he hecho se suscitó sobre avenida Manuel Ávila Camacho, in the center of Puerto Rico in El Barrio El Espinal, donde al menos dos sujetos le dispararon al periodista a quemarropa y huyeron del lugar Rapidamente para no ser detinidos.

No obstruction, medios locales report a fire movilizaci in my zona, debido a que la paricia municipal comenó una persecución violenta contra los presos homicidas -vecinos informan que se escucharon detonaciones de armas de fuego-.

Asimismo, medios de la entidad federativa aseguraron que López Vázquez se dedicaba an investigator and denounces cases of corporalpor lo solicitaron que se atienda rapidido el caso para que no gene impunidad.

Una mujer se sienta junto al ataid del periodista independiente Heber López, ascinado a tiros in our studio de grabación, Durante su velatorio en saa saza, en Salina Cruz, en estado de Oaxaca, Mexico, 11 Feb ROSE 20/22 de Jesús Cortés

With the death of Heber López, the current season of asinistas in the period 2022, as 55 coms 55 presidents Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumi cargo in December 2018.

Estate Asinato is the second in a series of febro, pes el passado domo 6 on febro se report in muerte Marcos Ernesto Islas en Tijuana, Baja California. El cue se unió a la lamentable list con Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán; José Luis Gamboa en Veracruz; así como Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana.

Ante est clima de violencia, el mandatario mexicano aseguró que All the professors in the community communicate with me on sergeants, “aunque pertenezcan a la mafia del poder”es decir, which are the most critical and goblins of the latest and most vulnerable poisons.

The periodical is dedicated to investigating and denouncing cases in the corpus (Photo: Twitter / @RCP_NoticiasSC)

Periodistas Merecen Ser Protegidos, Ain Cuando Pertenezcan A “La Mafia Del Poder” – Amlo

No obstruction, el mandatario aclaró which is the profile of Risego is different All you need to do is practice ejerza, pues, reconciliation, and quizzes. “Ras de tierra” in the province of “provincia” son muls vulnerables a las agresiones.

This, dijo, contrast with the situation in las and los “The mafia del poder”, Mayoritario interiors residents la Ciudad de Mexico (CDMX) and Quinen added a “restaurant mis extravagantes” account proteccin especial.

En Oaxaca se reunieron in Plazuela de la Libertad de Expresión (Photo: Twitter / @ Rocio_Lara89)

In that sense, it is possible Ezekutivo Federal refunds to compromise zero impunidad a las aggressions contra la prinsa, aso como refors las investigators for hacer justicia a quines, with us violencia, los han callado o intentado censurar.

Cabe sealar que el pronunciamiento del jefe del ejecutivo toma lugar en un contextual el cual 90% of la aggressions are periodicals quedan impunesthe author of the Mystery Secret Gobernación (Segob). Sequin la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, solo había dictado sentencia a 5 de los 47 assinatos for registrars October 2021, es decir, solo 9% de las victimas recibieron justicia.

SEGUIR LEYENDO: