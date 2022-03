The rublo, la moneda rusa, desplomó casi a 30 por ciento frend al dollar and euro tras conocerse las sanciones de partete Estados Unidos y in Unión Europea contra el Banco Central de Russia. This hundimiento despert en muchos rusos, or estrosados ​​por el conflicto, The recording of the instabilidad financier in the 90s filemillions of millions of people in vivorin a soplo evaporarse sus ahorros bancarios por effecto ru devloacin del rublo ya inflación galopante.

President Vladimir Putin armed with the brutal sanctions on the “imperial de la mentira” accidental en respuesta Invasion of Ukraine y anunció medidas dráticas for frenar la caída de la moneda local. Por ejemplo, Loas resident de Rusia or any podrn transferir devices al extranjero. “Son sanciones duras, son problemáticas, pero Russia is trying to find a way to compensate for the loss of this potential.“, seal el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Caída histórica

The rublo cotizaba has 100 unides per dollar in the lunes, frend a un valor of 83,5 or myrcoles passado, the ultimate is that you register a Cambio official, antes de la invasin contra Ukrania. With respect to the euro, the monad rusa cotizaba 109.4 por euro front un nivel anterior de 93.5. Los intercoms fueron suspendidos tras haber spasado los topes permite la operativa.

To protect the economies and monetary ante las sanciones occidentales, the Banco Central de Rusia duplicate your interface with 10,5 puntos porcentuales, lvindola and 20 por centio. The bolshoi moscú permanence cerrada ante el hundimiento de la moneda.

President Vladimir Putin decides that these lunes variants are contracted by the courtesy of the official rusa. Segne un decreto published in the page web del Kremlin, los residents en rusia tendr prohibido transferir dividas al extranjero a partir del martes. Admos los exporters rusos se verin obligados convert rublos el 80 por centio de sus ingresos obtenidos en monadas extranjeras desde el primero de enero 2022.

This is the latest in a long line of gobierno reforzas las defenses in economics rusa frend las sanciones anunciadas por lo paise occidentales en reacción a la invasón in Ukrania. Estados Unidos, los miembros de Unión Europe and otros país anunciaron la exclusi den algunos bancos rusos del sistema international pagos bancarios Swift et querio transaction with Banco Central de rusia.

This ultimatum busca neutralizer is a part of las gigantescas reservations divison extras that russia ha acumulado en los ultimos aos, so to gracias aus ingresos por activis petroles. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskovreconcile un poco antes which las potencias occidentals eran “distances”, pero Russia says “to eliminate the potential neurosurgeon to compensate for losses”.

Las sancions podrín effective alcrecimiento ruso en uno o dos puntos del PBI, calculó el viernes pasado la emparesa Capital Economics, incles antes de la Congolasión de los activos del Banco Central o la prxima exclusive IW red. Tambiin podría acelerar la inflación pronosticada en unos tres puntos para este ao, según la misma consultora.

Los rusos, inquiries for your ahros

En cals in Mosquito and San Petersburg, los rus exposor inquires for your friends. No hubo an avalancha de clients in las sucules home retailer your depots, per sí un flujo mis nutrido. “Yo sabía que iba a haber gente. Quiero retiree effective, guard at casa es seguro, uno no sabe lo que va a pasar“, dijo Svetlana Paramonovade 58 aos, en San Petersburgo.

“Por supuesto, en accounto enter me que el rublo se había desplomado, corr hakia mi banco”, sealó por su parte Natalia Proshina, client de la banca VTB, la segunda mayor institución ransa, s porlo por detrás del Sberbank, ambos blanco de las sanciones anunciadas. Estee Banco envy your clients a text message for avisarles in the service of Pago on Apple, Google and Samsung now on the available locations of Visa and Mastercard in Visa and Mastercard.

Experimental de televisien sovitica, Proshina, de 75 aos, aprestaba a “retiro todo su dinero para no perder di nuevo todo”Como ya ocurrió distante la crisis finakiera 1998. “Entonces pardimos todo nuestro dinero, inclido el que mi marido había obtenido en una misierin en el exterior”, record ciudadana rusa.

Details of yours Eduard Sissoiev, militarily retro in 51 ais, emperzaba perder la paciencia. Sissoiev aseguró que no pudo retiro dinero en effective otra sucurssal del mismo banco, and que “The 90 por cents los rusos se apresurarn a retailer rublos convert dollars, bienes inmobiliarios o in oro”aunque ain no se haya observado este lunes un movimiento de picnico masivo. “Es población la que pagará los platos rotos de banquete militar”selól exmilitar refirindose a la invasiin a Ukrania lanzada el jueves por el presidente Putin.

The volatilidad del tipo cambio de la divisa nacionalconsequencia de las distance sanciones occidentales, hará “bajar el nivel de vida de aquí a un año”señaló Alexei Vedev, analyst del institute ecoómico Gaidar. “Pero the most deserving los russos solamente des bordar si su nivel de vida cae tres veces en relación al update”, matióz por parte Sergei Jestanov, conzero en asuntos macroeconomics de Open Broker.