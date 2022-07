El president de Paraguay, Mario Abdo Benítezse refirió une vez más a la investigation del Airplane retained in Ezeiza, que también estuvo en su país, con tripulantes Venezuelans and Iraniansand insisted that los hombres tienen vínculos con el Terrorism. “Uno se operó la cara, para cambiarse la cara, en Cuba. Imaginense, parece una película“, he said.

“Más cosas se van a saber en el tiempo, the Paraguayan intelligence did a great job to determine the danger of this flight and since it informed and alerted them, they were able to make inquiries”, said the president last Wednesday. Likewise, he highlighted: “We see that a large part of this crew has ties to international terrorism, one of them even operated on the face, to change the face, in Cuba.” Imaginense, parece una película”.

LA NACION Consultó a fuentes del gobierno de Paraguay sobre las declarations de su presidente. La respuesta fue que “el tema está judicializado” y que “por el momento no se puede dar más información”.

Abdo also referred to Iran’s reaction to the company’s allegations Conviasathe Venezuelan airline dueña de la nave de Emtrasur retained in la Argentina y vinculada por los Estados Unidos con la organización terrorist Hezbollah. “No preocupa lo que Irán dijo. The chancellery contested. Paraguay tiene un compromiso decidido en la lucha contra el crime internacional, no importa qué países sean, no es una cuistónia contra ningún país, la lucha es contra el crime internacional y el terrorismo”.

El presidente de Paraguay dijo que uno de los crewantes del avión venezolano “se operó la cara en Cuba”

The rumor sobre el iraní que se habría cambiado la cara en Cuba has been circulating since a week ago in Buenos Aires, sin que exista ningun concrete dato registrado al respecto en la causa que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

El tripulante al que se allude es Mohammad Khosraviraghde 39 años, que está en Ezeiza desde el 6 de June y había integrado también el grupo de aviadores que pasó three días en Ciudad del Este en Mayo.

Quienes sostenen esta hypotesis -que ahora Abdo instaló publicamente- spread an image of the passport presented by Khosraviragh in Ezeiza and another photo of a credential that in theory corresponds to the copilot of the Emtrasur plane. No se parecen a simple vista. But the sources that promote this version indicate that it is about the same person because they test facial recognition and artificial intelligence.

Sobre la figure de Khosraviragh pesa una sospecha registered en una denuncia de los pututados judicial Gerardo Milman and Ricardo López Murphy. Ellos pidieron al juez de la causa que se investigue su verdadera identidad.

“Las cirugías ya no les serven con los nuevos modelos de facial recognition y microexpression”, asserted Milman a LA NACION. El deputado dijo que It would also have been operated to change the face of the presumonto Iranian detainee in Concepción del Uruguay, Entre Ríos, sin documentos. Last year he was arrested by the police in La Rioja and then he said he was Palestinian. Cuando lo arrestaron en Concepción del Uruguay, tratando de sacar un pasaje con un documento argentino que era de él, dijo que había nacido en Iraq, pero que de chico había viajado a Teherán y que tenía pasaporte iraní. En el Gobierno dijeron a LA NACION que no saben cuál es su nationalidad.

Milman affirmed que fuentes extranjeras tienen información de que, pese a que dice ser mochilero, este hombre podría estar relacionado con el terrorismo iraní y haber tenido una misión importante en el país, de donde ahora pretendía escapar. Milman informed that he asked Judge Villena to do an analysis of possible cross calls between the telephone that was found by the traveler from Concepción del Uruguay and the crew members of the plane being investigated.

El tipulante al que se allude es Mohammad Khosraviragh, de 39 años

En su denuncia ante el juzgado de Villena, Milman y López Murphy said: “Ha llegado a nuestro conocimiento que el copiloto del Boeing 747 iraní, Mohammad Khosraviragh, quien presendi ante migraciones de Argentina el pasaporte Z46712482 en verdad tandria como apellito el de Khosrviragh”.

Los denunciantes sostuvien que “es muy común en el mundo arabe o persa” que las personas “tomen como apellido sus lugares de nacimiento”. Y affirmaron: “En esas costumbres, los members de Hezbollah, Quds y otras organizaciones deforman sus nombres/appellidos, cambiando letras o jugando con las pronunciaciones, cosa que para los occidentales no es sencillo determinar y por suposuto serve para eludir la identificación clara y directa de la persona en questión”.

According to the presentation, “Khosraviragh” will find a phonetic similarity with “Khosravi Irak” and this is an indication of the true identity of the copilot of the plane. Añaden que este hombre “sería nacido en territorio iraquí pero en verdad podría ser ‘Mohammad Khosrviragh, hoy un active collaborator de la intelligencia iraní y el enlace principal de las operaciones entre Venezuela y Argentina”.

Los dirigentes opositores no revelaron la fuente de sus affirmations ni pruebas que las demoestren, pero asuran que “Mohammad Khosrviragh” trabajó several years and in form muy close to General Qassem Soleimani, que fue el jefe de la fuerza de elite Quds and died in 2020 in an attack by the United States at Baghdad airport.

The plane landed in Paraguay on the 13th of May and left on the 16th with a load of cigarettes and destined for Aruba. Semanas más tarde, la aeronave ingresó en Argentina procedente de México, previa escala en Venezuela, con un cargamento de autopartes. Fue el 6 de junio y dos días después, despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero volvoí a terrizar en el aeropuerto de Ezeiza luego de que el país no habilitase su ingreso. Tampoco aquí pudo carrag combustible, ya que ninguna de las petroleras se lo supinistró por temor a sanctions de EE.UU.

Desde el gobierno de Abdo indicated that there was a flight 19 crew members, 14 Venezuelans and 5 Iraniansy que at least one of them, de acuerdo con las authoridades nacionales y en consonancia con informes de Estados Unidos, estaba conectado con el terrorismo internacional.

Al react a la denuncia, desde Irán dijeron que se trataba de accusaciones “vanas e unfundadas” y que no tenien vínculos con “el antecedente de relaciones amistosas” entre Teherán y Asunción.