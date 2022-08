El posible error que cometió China al realizar ejercicios militares frente a Taiwan

ARCHIVE PHOTO: The ships of the Ronald Reagan Attack Group, the carrier USS Ronald Reagan (CVN 76), the guided missile cruiser USS Antietam (CG 54) and the guided missile destroyer USS Milius (DDG 69) perform a photo exercise with los buques de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón the helicopter destroyer JS Kaga (DDH 184), the destroyer JS Inazuma (DD 105) and the destroyer JS Suzutsuki (DD 117) in the South China Sea on August 31 2018 (Reuters)

Los simulacros ampliados de China en torno a Taiwan han supuesto una warning militar y política sin precedente contra la injerencia exterior sobre la islay han abierto una ventana para reunir información de inteligenia para Estados Unidos y sus allies .

Los cuatro días de intenses simulacros de la semana pasada -y las maneuveras ampliadas de esta semana- brindan la opportunity to examine the missiles that China will use para ahuyentar a los militares extranjeros que intervengan en cualquier futura invasiónasí como sus sistemas de mando, control y comunicaciones affirm regional diplomats and security analysts.

Y en el frente de la strategic intelligence, the exercises have given a hint of the capacity of China to block the island as a prelude or alternative to any invasionshowing the shooting of ballistic missiles Taiwan por primera vez, así como ataques aéréos y marítimos simulados contra barcos en su costa oriental.

Although they recognize that they are collecting data, the two military officers of the United States have warned that it is unlikely that the simulacrums will offer the type of opportunity for intelligence in depth that they offer other maneuvers beyond those of the incumbents. Es poco probable que China muestre sus mejores tácticas y estrategias durante unos ejercicios que sabe que están siendo observados de cerca, dijo uno de los oficiales, que habló bajo condición de anonimato.

The officials signaled that the majority of systems and missiles were used by China parecen ser conocidos por United States y sus allies, por lo que no estaba claro cuanto más se podia averiguar sobre sus capacities en las ultimas semanas.

The security analyst Collin Kohcon sede en Singaporedijo que, más que el armamento, los simulacros ofrecían una excelente oportunidade para observar los elementos chinos clave -el reformado Mando del Teatro Oriental de China, su Fuerza de Cohetes y su Fuerza de Apoyo Estratégico- operando juntos de forma totally coordinada e integrada.

An unmanned aerial vehicle (UAV) Albatross prepares to land during a military exercise at Hengchun Airport in Pingtung County, southern Taiwan on August 9, 2022 (Reuters)

“I hope fully that the United States collects all the spectrum -signals, communications and electronic intelligence- it’s a very good opportunity to let it pass.”. “Cuando recoges este tipo datos del otro lado, significa que puedes averiguar dónde están las vulnerabilidades, y te ayuda crear tus propios sistemas de counterataque e interferencia”, he said Koh a Reuters.

Barcos, submarines and drones

United States ha mantenido al menos cuatro buques de guerra al este de Taiwancentrados en el portaviones USS Reagan, during the exercises. Y si bien esos buques ejercen una powerfule amenaza de ataque, también operan una vasta capacidad de vigilance por encima, a través y debajo de vastas franjas del océano.

Reuters Confirmó la presencia de los buques la semana pasada, y permainan en torno al mar de Filipinasal este de Taiwanaccording to official data.

De forma menos visible, It is probable that American, Japanese and Taiwanese submarines and advanced surveillance aircraft also participate in the operation of intelligence. según affirman los analistas y los oficiales de inteligencia retirados.

Por ejemplo, los submarinos pueden recoger la “firma” acoustic individual de un buque de guerra datos vitales en caso de que estalle un conflicto.

Los rastreadores en línea de aviones y barcos también han informed de presencia de actives specialized en la recopilación de electromagnetic intelligence en la zone, includios los potentes aviones estadonisnicos RC-135S Cobra Ball y un barco de vigilance de misiles. Taiwan también lanzó sus aviones no crewados de recognimiento Albatross de producción local during the Chinese maneuvers, according to the video images reviewed by Reuters.

An Air Force pilot navigates an aircraft next to a fighter jet under the Eastern Theater Command of China’s People’s Liberation Army (PLA) during military exercises in the waters and airspace around Taiwan, at an undisclosed location August 9, 2022 in this handout image released on August 10, 2022. Eastern Theater Command/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES.

El Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos no respondió a las preguntas de Reuters Sobre el despliegue de activos de recopilación de información en la zone. Los ministerios de Defensa chino y taiwanés no respondieron a las preguntas de Reuters.

No active adversary

Los dos oficiales militares estadonicos dijeron que se necesitaría tiempo para digerir cualquier información cochechada. Aunque los simulacros parecian mostrar que Beijing era capáz de coordinar sus fuerzas militares desde el aire, la tierra y el mar, los ejercicios no podían revelar mucho ya que había un adversario activo, dijeron.

“Las cosas son fáciles cuando no te disparan”, said one of the officials.

Los oficiales señalaron las actions de Russia en Crimea en 2014 y en Syria en los últimos años, que permitieron a United States tratar de entender las capacitas militares de Moscow. United States Creía que las fuerzas rusas could be taken Kiev en dos o tres días, pero sus estimaciones eran erróneas.

Hasta ahora, el Pentagon no ha cambiado su valuation de que China no sería capáz de organizar con éxito una invasión de Taiwan en cinco años Y el número tres del Pentagon dijo el lunes que, a pesar de los ejercicios chinos, United States no había cambiado su opinion de que era improbable que China intentara tomar militarmente Taiwan en los próximos dos años.

Trevor Hollingsbeeantiguo analyst de inteligencia naval del Ministerio de Defensa Britannicasaid that a key objective of signal intelligence would be the role of political commissioners in ships, an unusual system of control of Communist Party en comprásiona con los militares occidentales. “Buscarán cualquier prueba de que el sistema de mando bicéfalo de emplear a un oficial politico en los buques guerra chinos tiene un efectu judicial y aprovechable sobre la eficià del combate”, he said Hollingsbee a Reuters.

Un comunicado del Mando del Teatro del Este de China, emíto el martes, puso de relieve las precautions. Describía aeronaves de alerta temprana y de interferencia que operan “bajo un complejo electromagnetic environment to perfect the joint capacities of containment and control”.

Sin embargo, a otro nivel, los jefes militares chinos podriana no tener miedo de show experiencia su experiencia en la realization de ejercicios tan complecos e integrados, according to some analysts. “Tuvimos la oportunidad de observar y supervisar al menos un atisbo de cómo se ven haciendo ese tipo de cosas”, he said Carl Schusterun analyst militar con sede en Hawaii and former director of operations of the joint intelligence center United States Pacific Command.

“Creo que quería que lo viéramos… Creo que quería que supiéramos que éste no es el EPL… de hace even 10 años, quería que quería que supiéramos lo mucho que habien progresado”.

(C) Reuters.-

