The papa Francisco general audiencia general semal in el Vaticano, el 26 de enero de 2022. REUTERS / Remo Casilli

El papa Francisco pidii these myrcoles a los padres que acompoin y no condenen a hijo por su orientaciin sexual, the general audiencia general celebrity at the Paulo VI del Vaticano.

“Pienso en los padres ante los problemas de sus hijos”, reflexio el pontoofice, que nombró a los “que ven las orientaciones sexuales” de sus discouploslos pidió “Acompaar a los hijos and no esconderse en comportamientos de condona”.

Francisco continues to hablando de los pads que pierden your hijos por enformedad or por accidental traffic, los que que sus hijos no van a la escuela.

“Tantos problematic de los padres, pensamo como ayudarlos. All digs: no ten mids. Hay tanto dolor, pero piensa en el seor y en cimo José resolvió los problems. Nunca condenes a un hijo”, Agregó.

El Papa Francisco celebra la audiencia general semal in el Vaticano, el 26 de enero de 2022. REUTERS / Remo Casilli

Y record record in Buenos Aires ve las colas frende a las circles and “allís las madras, esas madras que ante el problema de un hijo que ha cometido an error, ponan su cara, no se esconderon lo lo acompaaron, siempre. Qué valor”.

Francisco siempre ha condenado el rechazo en las familias a los hijos homosexuales ya su regresso a viaje a irlanda, en augusto 2018, cuando los periodistas le preguntaron en el aviin qui les diría a los padres de un hijo gay, Francisco respond: “Ignore al hijo o la hija con tendencias homosexuales seria a falta de maternidad and paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres ”.

(Information on EFE)

SEGUIR LEYENDO: