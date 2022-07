El papa Francisco llegó a Canada para una visita de 6 días: “Este es un viaje penitencial”

During his flight to Canada, Pope Francis said “this is a penitential journey” (REUTERS/Vatican Media)

El Papa Francisco llegó este domingo a Canada para una visita de seis días durante la cual se espera que pida perdón personally a los vivientes indígenas de los abusos cométodos en las escuelas residentiales gestionadas por la Iglesia católica.

The papal plane landed shortly after 11 hours (17 GMT) in Edmonton, the provincial capital of Alberta.

A few minutes after the plane took off, the 85-year-old Supreme Pontiff, walking supported by a cane, went to the rear of the plane to greet the 78 journalists who were traveling with him and thanked them for their work and company during this trip. el que visitará Edmonton, Quebec y Iqaluit.

“Este es un viaje penitencial, lo hacemos con este espíritu”, said Francisco, who has given preference to los encuentros con los indígenas.while meetings with the authorities will not be held until Wednesday in Quebec.

Prior to his departure from Rome, the Pope sent a message on Twitter to his “queridos hermanos y hermanas de Canada”. “Vengo entre ustedes para reunirme con los pueblos autóctonos. I hope that, with the grace of God, my penitential peregrination can contribute to the path of reconciliation that has begun. Por favor, acompáñenme con la oración”he wrote.

La visita de seis días será essentially consecrada a las poblaciones amerindias autóctonas que hoy representan el 5% de los habitantes de Canada y que se identificación en tres grupos: Primeras Naciones, Metis e Inuit. These last ones were subjected for decades to a policy of forced assimilation, fundamentally through a system of pensions for children, subsidized by the State but administered mostly by the Church.

Alrededor de 150.000 native children enrolled from the end of the XIX century to the decade of 1990 in 139 residential schools, where they spent months or years isolated from their families, their language and their culture.

Pope Francis and Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, participate in a welcome ceremony at Edmonton International Airport (REUTERS/Amber Bracken)

Muchos de ellos fueron abusados ​​física y sexualmente por directorses y maestros y hasta 6.000 murieron por enfermedad, desnutrición o negligencia.

Canada is gradually opening its eyes to this past qualified as “genocidio cultural” por una comisión national de investigação.

“Esta visita histórica es una parte importante del recorrido de sanación”, pero “queda mucho por hacer”, dijo el jueves George Arcand Jr.Gran Jefe de la Confederación de las Primeras Naciones del Tratado 6, en Edmonton.

El pontífice argentino, que plana reiterar las disculpas presenadas en Rome a las delegaciones canadienses que lo visitaron en April, podría simbolo efectura algunos gestos simbólicos, como la restitución de objetos de art indígenas conservados en el Vaticano desde hace decades.

Tras un día de descanso el domingo, Francisco will meet for the first time with members of the indigenous peoples on Monday morning in Maskwacis, province of Albertaunos cien kilometers al sur de Edmonton, donde se esperan hasta 15.000 personas.

Alberta was the province with the largest number of internees.

On Monday afternoon, the Pope plans to deliver a second speech at the Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos de Edmonton. Y el martes celebrára una misa en un estadio de la ciudad donde unas 65.000 personas son esperadas, antes de dirigirse al lago Sainte-Anne, sitio de una importante peregrinación annual, donde se reunirá con antiguos alumnos de la escuela residential, antes de volver a Roma.

Por su parte, el papa Francisco took advantage of the occasion, ya que hoy no se celebrára el rezo del ángelus en San Pedro, para explicar que este domingo la Iglesia celebra la jornada dedicada a los abuelos e insto a los jóvenes acercarse siempre a ellos para conocer las raíces, porque “son ellos los que transmiten las tradiciones”.

Pope Francis will ask forgiveness of indigenous peoples for the abuses of the Church in Canada (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

También pidió “no esconder” y dar protagonismo a los ancianos religiosos porque son los que tienen “toda la sabiduría” y remarcó la importancia de que los novices puedan estar con ellos.

Despite his knee problems, the Pope wanted to greet the journalists one by one and walked with his cane through the aisles of the plane. Cuando se le pregunto si no se cansaba demasiado al andar por el avión y no hubiera sido mejor que estuviese sentado durante los saludos, el pontífice argentino respondedió que podía hacerlo poco poco.

Los journalistas le preguntaron sobre todo sobre el posible viaje a Ukraina y Francisco aseguró que le gustaría ir y que se “irá viendo”, pero admitió “que es complicada” la organización.

The Secretary of State for Relations with the States, Paul Richard Gallagherassured in a recent interview that Francisco could go to Kiev already in August, although according to the answers of the Pope, this circumstance seems remote.

Con información de AFP y EFE

Seguir leyendo: