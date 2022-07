El mor que compaña a las azafatas every time they fly: “Me lo saco apenas puedo”

Una azafata abrió el corazón para contar cómo Every time it is more difficult to work at an airline. “Apparently I am responsible for all the bad experiences that passengers have had until now with this airline. Te pones el uniforme y aceptas el papel. Es muy parecido a actuar; durante este incidente en particular, tengo que actuar como si no quisiera saltar por la ventana”, says tras relatar una experiencia unpleasant en la que un niño vomitó sobre ella y no reciepta ninguna cortesía de parte de los padres, en cambio, obtuvo quejas de otro pasajero

A lo largo de un texto de opinion signed by her en The Guardian, the assistant flight attendant, called Meryl Love para proteger su identidad, describes the feeling of impotence and courage because the passengers unload their frustration on them and point to the shortage of employees as one of the reasons. Diversos medios de comunicación han resaltado cómo The sudden return of hundreds of routes that were canceled during the most restrictive phase of the pandemic and the result miles of despidos before the crisis have complicated the panorama in commercial aviation y el personal no es suficiente para cover con las necessidades. A problem that is not exclusive to the United States.

En una columna para The Guardian, una sobrecargo relata varias anécdotas que hacen visibles las crèquentes agresiones de las que son víctimas por parte de pasajeros frustrados LA NACION

Meryl Love has tens of anecdotes to tell, the reflection of the difficult journey that has also been for members of crews to adapt to new circumstances. “Siempre me divierte cuando la gente me habla como si yo fuera el director ejecutivo: ‘Tu empresa es una vergüenza, cómo te atreves a tratar a la gente así’. Quisiera, amigo. Quisiera. Solo soy una parte muy pequeña con un salario muy pequeño, pero es parte de mi trabajo tomarlo, así que lo hago”.

Ella ha tenido que aprender a descifrar a las personas ya decirles lo que quieren escuchar para que el conflicto no escale. Sin embargo, no puede occultar que el moror a un attack, even cuando el vuelo ya terminó, la motiva cambiarse de ropa para non ser identificada: “Tan pronto como salgo de los tourniquetes de seguridad, me quito el uniforme. Solía ​​dejarlo de camino a casa, pero ahora, si estás cerca del aeropuerto, eres un representante de relaciones públicas no oficial de toda la industria de las airlines”.

Complaints about overcharges have increased since 2021, when airlines have returned to normalcy after the most restrictive phase of the covid pandemic (Photo: Pixabay)

Sin embargo, las azafatas no se han quedado con los brazos cruzados ante las justicias. Sara Nelson, leader of the principal syndicate of flight attendants in the United States, the Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA, AFL-CIO (AFA), has been one of the promoters of the law projects before the Congress for, por ejemplo, The creation of a list of passengers with antecedents of violence on board to restrict access y también ha abogado por el fin de la venta de bebidas alcohólicas en los aviones.

De acuerdo con un estudio, al cual tuvo acceso Fox News, Aggression against flight attendants increased during 2021. Hoy se sabe, a partir de una encuesta aplicada a 5000 azafatos por parte de la AFA that el 85% de ellos trató con “pasajeros rebeldes” en la primera mitad de 2021.