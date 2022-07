El momento en que el debate en TV entre los candidados conservadores del Reino Unido se interruptió por el mayo de la presentera

The second debate between the conservative candidates for the leadership of the British Government, Rishi Sunak and Liz Truss, was interrupted this Tuesday due to a “medical problem” in the television studio. La presentadora sufrió un desmayo y se plómó sobre el atril que estaba utilizando.

The debate, organized by the newspaper The Sun y el nuevo canal TalkTV, affrontaba a Truss y Sunak a las preguntas de varios lectores del periodico y de la moderatora del espacio, Kate McCann, cuando suddenly se yóo un fuerte ruido en la retransmisión.

La ministera de exteriores, que estaba siendo focada por la camara, shouted “¡oh Dios mío!” y se echó las manos a la cara con un gesto de espanto.

Acto Seguido, The aspirant to relieve the prime minister, Boris Johnson, approached the place where the presenter was found, momento en que cut off the broadcast.

La presentadora de noticias Kate McCann

The debate went off the air immediately and a message appeared on the screen that said: “Lamentamos la interrupción de este programa.

“Estamos trabajando arduamente para solusencia el problema y pronto volveremos a la programación normal”.

Un portavoz del grupo News UK -propietario del “Sun” dijo a los medios británicos que el sucesso se debió a un “problema medico”, y expresó su deseo de que el cara a cara pueda retumarse próximamente.

Segun la BBCque cita a “una fuente bien informada”, la presentadora del debate sufrió un desmayo y se plómó sobre el atril que estaba utilizando.

Un portavoz de TalkTV Declared: “Kate McCann fainted en el aire esta noche y, aunque está bien, el consejo médico fue que no debreimos continuar con el debate. Pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes”.

McCann se unió al TalkTV como editora política después de casi cuatro años como correspondenta política de Sky News. Cuando cambió de empresa periodística, dijo que muchos colleagues, tanto en pantalla como detrás de escena, habían “abandonado un trabajo really bueno” para unirse a la empresa News UK porque estaban ”dispuestos a correr riesgos”.

At the moment of the incident, Both candidates were talking about Ukraine in this new dueldespués del áspero debate celebrated yesterday en la BBC.

Todavía se desconoce if the emission can continue after the success.

(With information from EFE)

