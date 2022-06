“Si a U. le pares peru portuno pues, con motibo de la rreforma ortográfica able mi”, subscribe Sarmiento a Flix freas in a 1844. La reforma ortográfica which is the author and futuro president argentino propona in your own corresponding privacy– on the base of the modalo la ha replicas sudamericanas no era exactly the mismo that el los hablantes in España and que, dado que ya no trataba de colonias, las norms del linguaje no debían obedecer a la academia del rey, sino a academias locales. The prophecy persevere is an economics lingistic and eliminates cryptographic graphs and works on the specifications of the oraloid general or the oraloid argentina in particular. A part of this presupuesto avanzaba is an objitivo politico: hacer la ortografa más accessible a un mayor namro de hablantes, reducir la tasa de analfabetismo, aumentar la población capas de escribir.

The prophecy sarmientina, como los miiliples proyectos de transformación verbal o incluso la creacigi den l lengujes com el esperanto nunca tienen in la inribiye. Nadie cree that eliminates the volatility of a universal universal van as a plumazo las different competencies and accessibility as a lecto-precision, and you have an acar las guerrillas nacionales. Por supaesto Sarmiento sabía, además, que la reforma no remplasaba otros searsos –los libros, las maestras, la crecilas de escuelas– porque los cambios en el lunguje no son ni un pase de magia para la modificaciin inmediata de la realidad, ni un kuestión a privilegiar sobre otra. Sí son, a herramienta más, a contributor hakia transformaciones largo plazo, culturales, legales and por tanto politics. You have your menos. If you have any questions, please feel free to contact us, specialize in abstract abstraction, and reform the orthodontic “pad of del aula” for those who follow: a horizon democratizador, anticolonial y algo que hoy llamaríamos ampliación de derechos.

Se trataba a modificacin lingistica que vena in “de arriba” and ten a character proposition. Hay otros cambios you have a record opoesto or part of your search in el uso son incorporates lugo, por academias, dictionaries and grammars. In the case of palabras that pasan a un idioma a otro o que surge na cruza lenguas y registros; es caso del “vos” ripolatness que, instalado en laloralidad entra a literal avanzado el siglo hasta volverse kosi obligatorio hoy en da, en las communicaciones de empresas servi quiro no querre ratr usr ussar ni us usarios n “Tú” with the formalidad del “usted”. Algo de orden viene ocurriendo desde hace mis de siglo ya nivel global con el llamado lunguje inclusivo.

The English language is part of an evidencia: lo universal is equivalent to masculine or low feminine and a variant of a universal. Lo masculino como definitorio de la especie y no como one of your parts, no es algo natural sino el resultado a proceo ideologic, cuyo primer triunfo es this effecto naturalización, como si las cosas fueran as, kosi sir mane fue ante? nada ser varin en lugar de ser una peculiaridad mis. Se trata de un aporte –no el inico, no magic tampoco desñable– which vale por el horizonte al apunta: sacudir un poco la lungua como un la de herramientas con las que el mundo. Consiste en una duplication pronominal (algo que us us in English des 90s con la frase “he or she ” en lugar de he to refer to al niño y la niña, el lector y la lectora, etc.) o la elecciin de terminos no marcados (optar por children o infancias). The creatividad del uso is a product of a unique approach: la novosa variaciin morphology que introduce la -x, la [email protected] y la -e in lo plurals which refers to individuals (donde no está en juego la arbitrariedad del guinero como “mundo”), Come on in, take a look and enjoy yourself! niñes. The morphological morphology Desaturaliza incluso el binarismo genrico. In translate it’s a new vocabulary of new vocals, an ombito in el gradual aquello that is always puro ruido, se voulev palabra escuchable incluso legitimacy nos permite advertiser video games online app.

Mindras muchsimos / as lingistas se dedican a registrar this cambio ya explicarlo a variante generacionales, locales, socioculturals, etc., se abre un debate virulento that confirm los critics correction no son un sinner in his own direction? modos en que vemos el mundo. Esa es la discusión de fondo, In the queue conveying se dice que no importa, pero qu ultimately define como la ultimatum trinchera which que cos cos can eran antes, o com dios manda, para recrir a un lugar comn la langua.

Entonces, the debate is on how to find the perfect varietal curatorpos, which tracks all pecosimo campo in legislable: no slogo elecritura (tombien imposing de reprender) sino la escritura in my music reducio database. Muchas Institutions (publications, academics and universals, for ejemplo) have regular criteria and proportion of a single estrate about the best oras; Unas pocas, como la academia argentina de letras o la real academia espola, lugo machacar sobre lo duplicación, pone el grito en el cielo por la heree alteración morphologic. It’s crucial to reconcile that this is exactly what’s fun. Si la literatura o el uso cotidiano ex carbine vital de langua en constant constant modification, si lingstica es el studio esa materia palpitante, estas academies para paricen al cementiro al museo de exhibión de fsile. The archive of passwords and your fun conservatories is no longer descriptive, perhaps confusing with otras es como confunder tarea in a museo of paleontology with a central research genetics.

In the 50s, the dictatorial Aramburu sac is a decret that prohibits the president’s deputation as a parent’s reference to immovables and symbols as peroneismo. El decret that acompaa with acquiesces repress so los curos, no actuar sobre langu, porque import and porque se reconcile com a campo de lucha, annoque no el nico. Una dcada más tarde un group of fresces fressees automaton ciertas reglas to constricci to text text literios in los which is restricted movilizaba searches and imagination. Uno de ellos, Georges Perec, wrote a novella partir de la premisa de no utilizar la letra ey la llamó La disparition (se tradujo al español como El secuestroeliminando no ya la e sino la a, como letra mis recurrente la langua de traducción).

Son gestos casi exactamente opuostos. In one lado, the br auto autoritario that conjure ignorant idolatra el lunguje en exceso and cree que with eliminar algo alcanzará hacerlo desparecer de la realidad. Del otro, langua como herramienta no sacra, material, humana, como terrano de experiaciin en el que se pone en juego la creatividad, el ingenio, la apertura al otre. Porceira algo de estas formas de concebir y habitar el mundo se reactivan en discus contemporinae sobre sujetos, communidas y sobre el lunguje, inclusive.

* Doctora en Letras – Ensayista and cultural culture.